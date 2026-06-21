Cómo quedó la tabla del Federal A tras la victoria de Cipo sobre Deportivo Rincón

El albinegro logró una victoria fundamental a falta de cuatro fechas para el final de la etapa clasificatoria.

Todavía queda camino por recorrer en la etapa clasificatoria del Federal A, pero la victoria de Cipo sobre Deportivo Rincón puede marcar a fuego a los equipos regionales que juegan en la tercera categoría.

Es que el resultado y su forma tuvieron impacto directo en la tabla para ambos involucrados y el resto de los competidores de la zona 3.

El gol agónico de Andrés Almirón depositó a Cipo en lo más alto, llegando a 20 puntos gracias a las seis victorias, siendo el equipo que más ganó de los nueve que integran el grupo.

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La necesidad de triunfo para el albinegro era imperiosa, ya que el Capataz tiene fecha libre en la última por lo que sus rivales tendrán una chance más de descontarle puntos o superarlo en la tabla, dependiendo como llegue al fin de semana del domingo 19 de abril.

Pese a la derrota, Deportivo Rincón sigue en puestos de clasificación, pero sabe que ya no tiene margen de error.

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Necesita volver rápido a la victoria cuando el domingo que viene cuando reciba al siempre difícil Atenas de Río Cuarto.

Justamente el mencionado equipo cordobés, apenas rescató un punto casa ante Costa Brava. Los de General Pico empezaron ganando por el gol de Jerónimo Gutiérrez en el amanecer del partido, pero lo empató Alejo Mainero en el inicio del complemento.

El sábado, Juventud Unida Universitario empató sin goles con FADEP en San Luis, mientras que San Martín de Mendoza se impuso 3-1 a Huracán Las Heras.

Además de Rincón Atenas, la próxima fecha Cipo visitará a FADEP el sábado y también jugarán Costa Brava-San Martín y Argentino de Monte Maíz-Juventud.