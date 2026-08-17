Un carnicero escuchó una pelea, salió a ver qué pasaba y recibió un disparo: las principales hipótesis

El hombre de 31 años fue trasladado de urgencia en vehículo particular al hospital Dr. Horacio Heller donde fue asistido.

Un violento suceso alteró la tarde del domingo en el oeste de la ciudad de Neuquén. Cerca de las 18, un hombre de 31 años resultó herido por un disparo en la intersección de las calles Casimiro Gómez y Novella , en el barrio Gran Neuquén . La principal hipótesis apunta a un robo seguido de confrontación.

Tras recibir el impacto, la víctima no esperó el arribo de una ambulancia y fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Dr. Horacio Heller . En la guardia, los profesionales médicos le brindaron las primeras atenciones y constataron que presentaba una herida compatible con proyectil de arma de fuego.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Sergio Huanque , jefe de la Comisaría 18 dio detalles del operativo y las principales hipótesis.

Cámaras de seguridad y actuación judicial

Al tomar conocimiento del ingreso del paciente, efectivos policiales se presentaron en el centro asistencial para entrevistarse con el joven, identificado como Ezequiel. Durante el diálogo en la guardia, explicó que no formaba parte del conflicto, sino que simplemente estaba trabajando en un negocio de en frente cuando escuchó la pelea, salió a ver qué ocurría y sintió el disparo, atribuyendo lo ocurrido a una "bala perdida" en medio de una riña entre tres personas.

El joven herido se encuentra internado estable en el hospital Heller.

Frente a este escenario, la Fiscalía de actuación genérica tomó intervención y ordenó iniciar las diligencias correspondientes. En ese marco, se encomendó al personal de la Comisaría 18, bajo el mando del comisario Huanque, el relevamiento de las imágenes captadas por los dispositivos del área. La Policía cuenta con varias cámaras de seguridad en el sector para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los involucrados.

Las dos hipótesis que sigue la investigación

Los investigadores analizan actualmente dos líneas para esclarecer el caso. La primera refiere a un robo seguido de confrontación: según esta versión, una persona en situación de calle robó en un autoservicio ubicado sobre Casimiro Gómez, casi Novella. El sospechoso se habría retirado del lugar, pero horas más tarde regresó. En ese momento, el comerciante, según la teoría, lo confrontó.

En medio de ese enfrentamiento, el comerciante habría efectuado un disparo que terminó impactando de manera accidental en Ezequiel, quien trabaja como carnicero en la zona y observaba el conflicto desde las inmediaciones. Hasta ahora no se corroboró que el comerciante haya efectuado el disparo.

Por otro lado, la segunda versión sostiene que se trató de un enfrentamiento directo entre tres personas vinculadas al ambiente delictivo en el marco de un presunto "ajuste de cuentas".

Más allá de las diferencias entre ambos relatos, los investigadores coinciden en que la víctima no integraba el grupo en disputa, sino que salió a observar y terminó herida por la bala perdida.

Reclamo de comerciantes y nuevo plan de seguridad

El hecho encendió nuevamente las alarmas entre los comerciantes del sector, quienes manifestaron su preocupación por reiteradas situaciones de inseguridad en la zona.

Ante estas quejas, desde la Comisaría 18 confirmaron que se encuentran abocados al diseño de un plan de seguridad específico para reforzar la prevención en el barrio.