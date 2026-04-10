Violento enfrentamiento a tiros en Cuenca XV y corte de calle de vecinos que piden seguridad

El episodio ocurrió este jueves por la noche e incluyó tiros y piedrazos. Cansados de la inseguridad, vecinos del sector cortaron el tránsito este viernes por la tarde.

Un violento enfrentamiento entre una familia alteró la noche del barrio Cuenca XV.

Este viernes por la tarde, vecinos y vecinas del barrio Cuenca XV decidieron cortar el tránsito en inmediaciones de las calles Necochea y Poliansky, en reclamo por los hechos de inseguridad ocurridos el jueves. Con una quema de ruedas, exigen mayores controles y la presencia del Ministro de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Matías Nicolini.

El violento enfrentamiento tuvo lugar ayer por la noche en el popular barrio del oeste neuquino. La secuencia demandó un amplio operativo policial y terminó con tres personas demoradas.

Según la información recabada, el caso sucedió en el sector de las calles Poliansky y Ahumada, donde vecinos alertaron por disturbios que rápidamente escalaron y, cuando llegaron los móviles, se encontraron con dos grupos enfrentados.

El comisario inspector Agustín Galeano, coordinador operativo de Zona Norte, explicó que, tras recibir el alerta y dirigirse al lugar, se encontraron con “dos grupos bien definidos, que son integrantes de una misma familia, pero con una relación muy conflictiva”, explicó.

Aunque el enfrentamiento fue entre familiares, sospechan que detrás del conflicto existe un trasfondo más profundo: una disputa por el control de la venta de droga en el barrio.

enfrentamiento y tiros en cuenca xv 2

Gran operativo policial

Efectivos de la Comisaría 18 y Comisaría 16 desplegaron un operativo para separar a los grupos y recuperar el control de la zona. Como resultado, fueron demorados dos adultos y un menor, de 17 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se desarrolló en un escenario complejo, donde no había margen para identificar responsabilidades en el momento. “Cuando hay disparos y agresiones, nuestra prioridad es hacer cesar la violencia”, explicó Galeano.

A pesar de la gravedad del episodio, no hubo personas heridas ni daños en móviles policiales.

Tras el violento enfretamiento, vecinos de cuenca xv reclaman por medidas de seguridad

Luego de contener la situación, las fuerzas de seguridad realizaron un relevamiento en el sector y encontraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que confirmó la utilización de armas de fuego durante el enfrentamiento. Además, secuestraron un caño de gas modificado, que podría haber sido utilizado como arma casera tipo “tumbera”.

“Hubo disparos, piedrazos y palazos. Las vainas estaban dispersas en distintos puntos”, detalló el comisario. “Hubo disparos, piedrazos y palazos. Las vainas estaban dispersas en distintos puntos”, detalló el comisario.

Tras las detenciones, se iniciaron actuaciones judiciales y la causa quedó en manos de la Fiscalía, que ahora analiza las próximas medidas.

enfrentamiento y tiros en cuenca xv 3

Denuncian una “zona liberada”

Más allá del operativo, las personas que residen en el barrio aseguran que es una situación complicada. En diálogo con LU5, Marina detalló que lleva más de dos décadas viviendo en Cuenca XV y describió un escenario cada vez más difícil de sostener.

“Hace años que venimos padeciendo la venta de droga. Ya no se puede convivir”, afirmó. “Hace años que venimos padeciendo la venta de droga. Ya no se puede convivir”, afirmó.

La mujer contó que el movimiento constante de personas, los robos y la violencia se volvieron parte de la rutina. “Ves gente deambulando las 24 horas, hay arrebatos, se meten a las casas, estamos cansados”, señaló.

Pero lo que más indigna a los vecinos es la sensación de desprotección. “Nos sentimos atados de manos. Esto es zona liberada”, disparó, y pidió respuestas urgentes: “No queremos que pase una tragedia para que alguien haga algo”.