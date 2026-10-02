Preocupación en Plottier por una violenta pelea entre dos estudiantes

El hecho ocurrió dentro de la escuela y lo protagonizaron una alumna de 1° año y otra de 2°. Este jueves iban a realizar una charla con los estudiantes.

Un violento episodio de violencia escolar conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria ( EPEA ) N° 2 de Plottier . En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un desgarrador video que registra una feroz pelea a piñas y agarrones de pelo entre dos alumnas en medio de los pasillos de la institución educativa, mientras decenas de estudiantes presenciaban el ataque sin intervenir de inmediato.

Según relató a LM Neuquén la madre de una estudiante de la institución, quien prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, el violento incidente ocurrió este miércoles por la mañana dentro del edificio. La discusión física involucró a una alumna que cursa el 1° año y a otra de 2° año.

Las imágenes grabadas con un teléfono celular muestran la agresividad de la secuencia. En el video se observa a una de las jóvenes vestir un buzo gris y pantalón claro, mientras que la otra lleva indumentaria completamente oscura. El enfrentamiento comienza con mutuos agarrones del cabello y golpes a puño cerrado en la cabeza y el rostro.

A los pocos segundos, la violencia escala cuando una de las jóvenes logra derribar a la otra contra el suelo. Ya en el piso, continúa el forcejeo con puñetazos e intentos de sujetarse del pelo. La escena transcurre ante la mirada de una multitud de compañeros que rodean a las jóvenes. Aunque varios estudiantes observaban atónitos e incluso festejaban la pelea, con el correr de los segundos algunos varones intervinieron directamente para sujetar a las jóvenes y lograr separarlas.

El episodio encendió las alarmas entre las familias quienes expresan un profundo estado de alerta por el clima de hostilidad. Según la madre consultada, este hecho no sería aislado, lo que incrementa el temor por la seguridad física de los adolescentes tanto dentro del colegio como en sus inmediaciones.

Días atrás, se registró otro hecho alarmante en la zona: un estudiante de la misma institución fue encontrado golpeado en las inmediaciones de las vías del tren, a escasa distancia del predio escolar.

"Estamos sumamente preocupados por lo que está pasando con la violencia en la escuela. Los chicos no están seguros y necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que tengamos que lamentar una tragedia mayor", manifestó la mujer, quien contó que las familias esperan respuestas de parte de las autoridades escolares.

Acciones institucionales y prevención

Frente a la gravedad de los acontecimientos y la viralización del material audiovisual, las autoridades del establecimiento programaron para la jornada de hoy una reunión con los estudiantes. El objetivo del encuentro es abordar de manera urgente la problemática de la violencia escolar, abrir canales de diálogo sobre el acoso y promover talleres sobre la prevención de conflictos y convivencia pacífica.

Mientras tanto, las familias exigen medidas de contención más firmes, el acompañamiento de gabinetes psicopedagógicos y una mayor presencia de controles de seguridad en las inmediaciones de la vía del tren para resguardar el trayecto diario de los alumnos.