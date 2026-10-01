El acusado reconoció los delitos y además fue condenado por resistencia, encubrimiento y tenencia de droga para la venta tras dos hechos investigados en Neuquén.

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre que vendía drogas y tenía dos armas en su casa.

David Hernán Enríquez Romero fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo luego de reconocer su responsabilidad en una serie de delitos relacionados con la comercialización de drogas , la tenencia ilegal de armas y un segundo episodio ocurrido meses después. El acuerdo fue presentado por el Ministerio Público Fiscal y homologado por la Justicia.

La primera investigación comenzó a partir de una vivienda ubicada en el sector Atahualpa del barrio Gran Neuquén Sur, donde durante enero de 2026 se habría desarrollado la venta de estupefacientes. De acuerdo con la acusación, Enríquez Romero contaba con la colaboración de una mujer que facilitaba el domicilio y atendía a las personas que llegaban para comprar droga. La mujer ya cumple una condena condicional por su participación en este hecho.

La investigación permitió reunir distintos elementos para acreditar la actividad. Entre ellos, tareas de vigilancia y el análisis de movimientos realizados a través de billeteras virtuales. Según explicó el asistente letrado Luciano Vidal durante la audiencia, se identificaron al menos 14 operaciones que fueron consideradas compatibles con la comercialización de drogas.

El 30 de enero, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda investigada. En el procedimiento fueron encontrados 53,6 gramos de cocaína y 8,1 gramos de cannabis, además de dinero en efectivo, balanzas digitales y teléfonos celulares.

Pero el operativo también permitió secuestrar dos armas de fuego que estaban en condiciones de disparar. Se trataba de un revólver calibre 22 y otro calibre 38. Ninguna de las dos armas contaba con la autorización legal correspondiente, por lo que Enríquez Romero fue acusado también por su tenencia ilegal.

El segundo hecho ocurrió en mayo

La causa incluyó además un segundo episodio, ocurrido el 31 de mayo de 2026. Según explicó Vidal, ese día Enríquez Romero circulaba por el oeste de la ciudad de Neuquén a bordo de una motocicleta que no tenía patente.

Cuando fue interceptado por efectivos policiales, habría proporcionado una identidad falsa y luego intentó escapar corriendo. Durante la huida, además, golpeó con sus puños a los policías que intentaban detenerlo.

La motocicleta también presentaba irregularidades. Los investigadores detectaron que tenía adulteradas las numeraciones correspondientes al motor y al chasis y que el tambor de arranque presentaba daños.

Durante la requisa posterior, los efectivos encontraron 97 gramos de cocaína, dinero en efectivo, moneda extranjera, dos teléfonos celulares y una balanza. Estos elementos fueron incorporados a la investigación como parte de la acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los delitos por los que fue condenado

A partir de los dos episodios, Enríquez Romero fue declarado responsable de los delitos de comercio de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego, resistencia a la autoridad, encubrimiento simple y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia, Vidal explicó los criterios que fueron considerados para acordar la pena. Entre ellos mencionó la reiteración de las conductas vinculadas con la venta de drogas, la cantidad de sustancias secuestradas y la presencia de armas de fuego en el domicilio investigado.

También se tuvo en cuenta el impacto que, según planteó la Fiscalía, la actividad investigada generaba en la tranquilidad de los vecinos del sector.

Como elemento favorable para determinar la pena, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos y no registraba antecedentes condenatorios.

Cinco años de prisión y una multa

El acuerdo fue presentado ante el juez de garantías Juan Guaita, quien finalmente lo homologó y estableció una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para Enríquez Romero.

Además, deberá pagar una multa de 45 unidades fijas, cuyo valor fue estimado en aproximadamente cinco millones de pesos. La resolución también estableció el decomiso de los bienes que fueron secuestrados durante los procedimientos, aunque quedó exceptuada la vivienda familiar.

La Justicia autorizó, además, la destrucción de las sustancias estupefacientes que fueron secuestradas durante la investigación.

Debido a que tanto las partes como el condenado renunciaron a los plazos previstos para presentar impugnaciones, la resolución quedó en condiciones de comenzar a ejecutarse de manera inmediata. De esta manera, Enríquez Romero deberá cumplir desde ahora la pena de prisión efectiva establecida por la Justicia.