Gustavo Medele destacó el acuerdo con Total para desarrollar el no convencional

Dijo que es el resultado de un proceso de análisis que la compañía viene realizando desde hace aproximadamente un año.

El ministro de Energía de la provincia valoró el acuerdo.

Para Neuquén , uno de los anuncios de mayor relevancia dentro de Argentina Week es el proyecto de TotalEnergies para desarrollar petróleo no convencional en el área de San Roque, en Vaca Muerta, con una inversión potencial estimada en 5.000 millones de dólares.

El ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele , explicó que el proyecto es resultado de un proceso de análisis que la compañía viene realizando desde hace aproximadamente un año.

“Venimos trabajando con ellos hace tiempo en analizar las características de la zona de San Roque para explotar el no convencional. Es una zona que está cerca del volcán Auca Mahuida, pero Total es una empresa que tiene mucho conocimiento en la zona y ha podido interpretar el subsuelo como para poder armar proyectos”, detalló.

Medele precisó que la evaluación técnica del proyecto ya está concluida y que la compañía determinó que existe potencial productivo para avanzar. Sin embargo, aclaró que todavía restan etapas vinculadas con la comercialización, la evacuación de la producción y la formalización de los permisos provinciales.

“El proyecto está listo desde el punto de vista técnico, es decir, hay potencial para desarrollar. Ahora hay que ver la evacuación, hacia dónde se evacua ese producto, si es para mercado interno o exportación. Todavía faltan las etapas comerciales”.

Infraestructura

Uno de los factores que podría facilitar la puesta en marcha del proyecto es la infraestructura disponible en la zona. Medele señaló que San Roque ya cuenta con instalaciones, gasoductos y oleoductos, además de capacidad contratada para transportar crudo a través de Oldelval.

“Hay una zona de San Roque que ya tiene una planta y tiene gasoductos y oleoductos saliendo de la concesión. Eso acelera mucho la producción”.

El ministro resaltó que el esquema permitiría aprovechar buena parte de la infraestructura existente. Para las nuevas áreas no convencionales serían necesarios algunos tramos internos hasta las plantas actuales, mientras que el corredor principal de evacuación ya se encuentra desarrollado.

En cuanto al destino de la nueva producción, Medele anticipó que el incremento estaría orientado principalmente a la exportación, dado que la demanda interna de hidrocarburos se encuentra cubierta y aseguró: “Cada barril nuevo que produzcamos va a salir para exportación. Seguramente será por el Atlántico, integrándose a las redes existentes”.

Más actividad

El desarrollo también implicaría un incremento de la actividad productiva en el área cercana al volcán Auca Mahuida. El ministro señaló que actualmente la actividad en el bloque es limitada y esporádica, mientras que el nuevo proyecto permitiría incorporar equipos y trabajadores de manera sostenida.

“Este desarrollo permitiría incorporar equipamiento, gente y todo lo necesario para pensar en un desarrollo de largo plazo”.

Medele explicó que detrás del anuncio existe un proceso de evaluación que incluyó el diseño de los pozos, su ubicación, las estimaciones de producción, la disponibilidad de cañerías y las alternativas para transportar los hidrocarburos.

“Todo ese trabajo ya se hizo. Se entiende que hay comerciabilidad, es decir, que se pueden hacer pozos con producción suficiente para pagar la inversión”.

El ministro remarcó que el anuncio de inversión no implica todavía la autorización definitiva del proyecto. La Provincia debe recibir y analizar el plan de producción y completar las instancias administrativas correspondientes.

Según explicó, este procedimiento apunta a garantizar que las concesiones otorgadas tengan condiciones concretas para su ejecución.

El proyecto

“La Provincia siempre espera a tener todo el análisis técnico. Lo peor que nos puede pasar es cerrar y luego que no se pueda desarrollar por algún inconveniente. Esperamos a que se resuelva el tema técnico y el de evacuación y, cuando eso está solucionado, la Provincia puede firmar las concesiones”.

El proyecto de San Roque se suma así a la ampliación prevista para la producción de gas en Aguada Pichana, también operada por TotalEnergies, dentro de la cartera de inversiones anunciada por la compañía en Francia.

Para Medele, la decisión empresarial refleja el resultado de un proceso de evaluación que demandó tiempo y análisis técnico antes de definir el proyecto.

“Para que la empresa defina el proyecto significa que ya pasó por todas sus etapas internas. Este tipo de proyectos no demora menos de un año en evaluarse, estudiarse y entender los costos”, finalizó.