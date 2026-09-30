No todo lo que brilla es oro: narcos condenados no pueden pagar multas y ofrecen alternativas

En el último tiempo, se reiteran situaciones de mujeres y hombres que deben hacer frente a pagos de montos destacados fijados en los fallos. Sin embargo, prefieren arremangarse para no terminar presos.

Los condenados por narcomenudeo no desconocen que si incumplen el pago de la multa pueden terminar presos.

En los últimos meses, varios narcos de la región que fueron condenados por los tribunales federales de esta capital y la ciudad rionegrina de General Roca se vieron obligados a recurrir a sus defensores oficiales y confesarles que no pueden hacer frente a las multas impuestas.

Varios de los casos que involucran a mujeres y hombres contemplan multas o donaciones que alcanzan sumas millonarias. Una de las opciones que algunos condenados plantean ante los jueces de Ejecución es el pago en un cómodo plan de cuotas.

Sin embargo, hay situaciones que tienen como protagonistas a personas de condición muy precaria y ante la consulta a sus defensores, la única opción que surge es el ofrecimiento de tareas comunitarias.

Uno de estos acuerdos se llevó a cabo en el inicio de esta semana ante el área de Ejecución de Roca, con una defensora que impulsó un cambio en la modalidad de pago de la multa. En concreto, su representado ofreció realizar un poco más de 100 horas de tareas comunitarias en una institución que proponga la justicia.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

El condenado reveló que tiene conocimientos de albañilería, plomería y limpieza y que se encuentra dispuesto a llevar a cabo esas tareas a partir del mes que se inicia.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se mostró de acuerdo y solo pidió que se elabore un registro para tener una constancia de las horas trabajadas.

A su turno, el juez de Ejecución confirmó el cambio de la modalidad en el pago de la multa y le señaló al acusado que deberá cumplir un total de 112 horas de trabajo no remunerado.

Se ofreció para trabajar en un Centro de Promoción Comunitaria

Semanas atrás, una situación no muy distinta tuvo como protagonista a un hombre de la ciudad de Cutral Co que, tras enfrentar una causa de drogas, se le aplicó una multa cercana a los 400 mil pesos.

Avergonzado, informó a su defensora que no podía hacer frente al pago del monto de la pena. De esta forma, la funcionaria tuvo que solicitar la realización de una audiencia y proponer que su asistido preste servicios en un Centro de Promoción Comunitaria del oeste de esta capital.

En el allanamiento realizado en 2024 en la casa del comerciante de Senillosa, se incautaron más de dos centenares de envoltorios con cocaína.

El MPF se mostró de acuerdo y recordó que el hombre debe cumplir con casi 250 horas de tareas comunitarias.

El juez del TOF aceptó la propuesta de cambio de la medida cautelar y que, cada 15 días, el hombre tendrá que presentar las planillas con el registro de los días trabajados.

Donación de 300 mil pesos al Obispado neuquino

Varias causas menores por narcotráfico se resuelven con la imposición de multas o donaciones. Una de las investigaciones que se resolvió en ese sentido en el último tiempo tuvo como imputado a un municipal, que enfrentaba un expediente por el hallazgo en su casa del barrio Parque Industrial de casi 300 gramos de marihuana.

El hombre pudo acceder a una resolución alternativa del conflicto y, si cumple las medidas impuestas, será sobreseído. A la hora de establecer las pautas de conducta, se resolvió que se extiendan durante un año y que haga una donación de 300 mil pesos al Obispado neuquino.

Tanto la defensa como el hombre manifestaron su acuerdo con la propuesta y el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se encargó de homologarla.