San Martín de los Andes: condenaron a los narcos que habían remodelado una EcoSport para transportar droga

Se presume que uno de los investigados, de oficio mecánico, se encargó del trabajo. De igual modo, los canes detectaron los estupefacientes en un asiento.

Los narcos de San Martín de los Andes denominaban a la cocaína como "la blanquita".

Tres hombres ligados al tráfico de “la blanquita” como les gustaba llamar a la cocaína fueron condenados luego de mostrarse arrepentidos ante el Tribunal Oral Federal de esta capital.

Dos de los hombres que fueron llevados a juicio oral tienen domicilio en la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes. En tanto, un cómplice, es oriundo del conurbano bonaerense.

Los sospechosos fueron seguidos de cerca por la División Unidad Operativa Federal de San Martín de los Andes que, tras reunir distintos elementos de prueba, avanzaron con una serie de allanamientos en el barrio El Arenal y también requisas a vehículos con canes entrenados.

El procedimiento de la Policía Federal se remonta al 28 de agosto de 2021 y el resultado fue positivo, con el secuestro de un kilo de cocaína y casi cuatros kilos de marihuana.

El hombre de San Martín de los Andes fue apresado cuando se presentó a retirar una encomienda que le enviaban desde Misiones. Gentileza Policía Federal

De forma inicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyó al hombre de la provincia de Buenos Aires el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por haberse cometido con la intervención de tres o más personas organizadas.

Respecto de los hombres de San Martín de los Andes, se los consideró partícipes necesarios del mismo delito.

Los acusados se mostraron arrepentidos

Al igual que otras causas de la esfera federal, su resolución se estiró en el tiempo y recién la semana pasada se pudo desarrollar el juicio ante el TOF.

El debate se limitó al aporte de integrantes de la Policía Federal, que confirmaron las medidas investigativas que les permitieron apresar a los narcos.

Y en el cierre del juicio, los tres acusados aceptaron hablar y lejos de desentenderse de su responsabilidad, asumieron la culpa y aseguraron que se encontraban arrepentidos de lo sucedido.

El MPF mostró algunas diferencias en relación a la imputación inicial y pidió que el hombre del conurbano bonaerense, identificado como Rodolfo Hernán Ruiz, de 57 años, cumpla un castigo de 4 años y 3 meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

La parte acusadora reclamó un castigo casi similar para un mecánico de San Martín de los Andes, de nombre Ever Pastor Benítez García, de 37 años, a quien consideró como partícipe necesario de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte en concurso real con el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de tenencia y reclamó 4 años de prisión efectiva.

Pena en suspenso para un carpintero

Respecto del tercer involucrado, un carpintero de nombre Esteban Nicolás, de 42 años, le atribuyó una imputación más leve como partícipe secundario y solicitó tres años de prisión condicional.

Finalmente, la representante del MPF pidió el decomiso de la Ford EcoSport, donde se había encontrado un kilo de cocaína y más de medio kilo de marihuana disimulados prolijamente en una cavidad de unos de los asientos.

A su turno, los defensores mostraron sus coincidencias con lo solicitado por el MPF.

De esta forma, el TOF se limitó a hacer un repaso de la causa por infracción a la Ley 23.737 y recordar que se inició a partir de una denuncia anónima. Mediante escuchas, los integrantes de la Policía Federal confirmaron las sospechas y hasta se les escapó un secuestro de droga destacado, que fue interceptada por otra fuerza en un procedimiento realizado en 2021.

"Compartimientos construidos artesanalmente"

En cuanto a la cocaína y marihuana incautadas, los jueces destacaron que fue gracias al aporte de los canes detectores, que marcaron uno de los asientos de la EcoSport. En ese lugar, se había fabricado una cavidad de carácter artesanal, que permitía acomodar paquetes de droga. “Un sofisticado sistema de compartimientos construidos artesanalmente en distintos sectores del vehículo -paneles, parantes, guardabarros y el propio asiento del acompañante-, fabricado especialmente con una cavidad”, recalcó el juez que analizó la prueba incriminante que se conoció en el juicio.

Ya en el cierre de la audiencia, el TOF ratificó las penas de prisión efectiva para Ruiz y Benítez García y el castigo condicional para el tercer condenado, de oficio carpintero. En el caso de Ruiz, cumplirá el castigo en la modalidad domiciliaria.