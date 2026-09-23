Amenazaron de muerte a Marito "El Petroka": "Voy a ir buscarte y a meterte un plomazo en la panza"

El humorista neuquino contó una experiencia similar a lo que le pasó a Homero Pettinato en redes sociales. Además, compartió un intimidante audio que recibió.

Tras las amenazas públicas que recibió el conductor Homero Pettinato , Mario Uribe , conocido como “El Marito” contó que ese tipo de mensajes intimidatorios son usuales en redes sociales. Al mismo tiempo, compartió un audio donde un hombre, que dice vivir en General Roca, lo amenazó de muerte .

El humorista neuquino utilizó sus cuentas en redes sociales para dar cuenta de lo que se vive siendo una persona pública.

Uribe, sostuvo que los que le pasó a Pettinato, conductor de Soñé que volaba, el programa de Olga , “lamentablemente es más común de lo que parece”.

Acto seguido, y a modo de ejemplo, subió a su cuenta varios audios en los que se escucha la voz de un hombre que lo amenaza de muerte. “Mario, algún día va a caer acá el Casino de Roca. Tengo los vehículos, tengo todo para irte a buscar hasta tu casa y meterte un cuetazo en la panza. Porque vos no me conocés. Y yo no la corro ni de tumbero ni de chorro. Yo soy padre”, le dice.

En los audios no se aclara a cuento de qué situación viene esta amenaza. La voz reitera: “Si la querés seguir, yo te voy a ir a buscar, te voy a encontrar y te voy a meter un plomazo en la panza. Me importa tres pedos reventar a un gil”.

Las intimidaciones son reiterativas, en un tramo del audio le advierte: “Vos ni me conocés, loco. ¿Me querés denunciar? Denunciame. Pero vos no sabés la mierda que yo puedo llegar a hacer. Y si te tengo que ir a buscar y te tengo que meter un cuetazo a quemarropa lo voy a hacer. Conmigo no se jode, campeón. No sé qué te comiste”.

Él mismo le dice que vive en el barrio Carlos Soria, de la ciudad de General Roca.

Qué le pasó a Homero

Durante la transmisión del programa, Pettinato contó que un hombre al que identificó como “Hernán Bloquero” se había acercado al exterior del estudio y que- según su interpretación- le realizó un gesto que consideró una amenaza de muerte.

El episodio ocurrió frente a uno de los ventanales del canal de streaming, un sector donde habitualmente se reúnen seguidores de Olga para acercarse a los integrantes de los distintos programas. La situación quedó registrada por una de las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del edificio.

Dijo que “Hernán Bloquero” no sería alguien completamente desconocido para él. Pettinato aseguró que desde hacía aproximadamente dos años recibía mensajes intimidatorios de una persona que utilizaba ese nombre en redes sociales. Según explicó al aire, entre esos mensajes había advertencias en las que le decían que lo iban a matar y que lo esperarían en la puerta de Olga.

Marcó una diferencia entre las amenazas recibidas anteriormente a través de internet y lo ocurrido frente al estudio: “ Es muy diferente el ‘te voy a matar’ en redes a un tipo que realmente se apersonó y me amenazó de muerte frente a la ventana”, dijo Homero durante la transmisión. Luego de hacerlo público, Pettinato decidió avanzar con una denuncia policial. Además, solicitó medidas de protección policial a raíz de la situación y de los antecedentes de los mensajes intimidatorios que había mencionado durante el programa.