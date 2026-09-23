Franco Paredes Reyes, corredor de élite, anticipa la Mari Menuco Run: "Queremos que sea un evento increíble"

El próximo 3 de octubre el icónico lago será el escenario de una competencia a puro trail. Opciones para todos los niveles, música en vivo y un cierre pensado para disfrutar con amigos.

La Mari Menuco Run se prepara para una nueva edición en uno de los escenarios naturales más impactantes de Neuquén . La cita será el próximo 3 de octubre , donde corredores experimentados, aficionados y familias podrán ser parte de una propuesta que combina deporte, naturaleza, gastronomía y música.

La competencia contará con distancias de 8, 15 y 25 kilómetros , además de una categoría destinada a los más chicos . Los circuitos atravesarán bardas y sectores característicos del paisaje neuquino, con el lago como protagonista durante buena parte de la jornada.

A pocos días del evento, Franco Paredes Reyes , corredor de élite de la Selección Argentina de Trail e integrante de la organización de Mari Menuco Run, visitó los estudios de LU5. Brindó detalles sobre la competencia, las recomendaciones para quienes quieran participar y las actividades que acompañarán la carrera.

“Quedan dos semanitas para la carrera, así que estamos ultimando detalles, pero también nos gusta, disfrutamos de ese estrés y queremos que sea un evento increíble para toda la gente”, expresó Paredes Reyes.

Mari Menuco Run: qué distancias se podrán correr

Uno de los objetivos de la organización de la Mari Menuco Run, que cuenta con el acompañamiento de la provincia del Neuquén, es que pueda ser disfrutada tanto por atletas experimentados como por personas que recién comienzan a incursionar en las carreras de montaña. Por ese motivo habrá alternativas de 8K, 15K y 25K, mientras que los más chicos tendrán una prueba Kids de aproximadamente un kilómetro.

Para quienes todavía no se animan a correr una distancia completa, Paredes Reyes explicó que “podés hacerlo corriendo, podés hacerlo caminando, simplemente tenés que respetarte a vos y respetar también a la montaña”.

Paredes es profesor de educación física, oriundo de Cipolletti y actualmente reside en Dina Huapi. Integra la selección argentina de Trail, participó en tres mundiales —en Portugal, Italia y Polonia— y en el Sudamericano 2026 disputado en Bolivia.

El atleta remarcó que enfrentarse a un circuito de trail es diferente a correr en el llano. Las subidas y bajadas implican una exigencia muscular particular y requieren una preparación específica.

“Mecánicamente el cuerpo es totalmente distinto porque utiliza otras fibras, otros grupos musculares y demás”, explicó. “Mecánicamente el cuerpo es totalmente distinto porque utiliza otras fibras, otros grupos musculares y demás”, explicó.

Para una persona que pretende iniciarse desde cero, además, advirtió que dos semanas no son suficientes para una preparación completa. “Un proceso son de tres meses mínimo”, indicó durante la entrevista.

El descanso, la alimentación y el entrenamiento previo aparecen como tres de los aspectos centrales que deberían considerar quienes quieran afrontar el desafío.

Una carrera para conocer los paisajes de Neuquén

El crecimiento del trail running también abrió una nueva manera de conocer distintos destinos turísticos. En ese sentido, Paredes Reyes destacó que cada vez son más las personas que aprovechan una competencia para viajar y descubrir nuevos lugares.

“Ayer me escribió una chica de Puerto Madryn que venía a la carrera. Es increíble cómo está todo tan conectado ahora y la gente utiliza las carreras para conocer”, relató.

Para el deportista, Neuquén reúne condiciones especiales para el desarrollo de estas competencias debido a la variedad de escenarios que ofrece.

“Neuquén es el lugar ideal de las carreras de montaña, ya sea en bici, corriendo o todo lo que sea explorar; Neuquén es impresionante”, aseguró.

En esa línea, mencionó las posibilidades que ofrecen el norte neuquino, Andacollo, Domuyo, Tromen, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Pehuenia y Primeros Pinos, entre otros destinos.

La filosofía detrás de la competencia también apunta a que el resultado deportivo no sea el único objetivo. Paredes Reyes planteó que uno de los principales atractivos del running está en la posibilidad de superar desafíos personales independientemente de la posición final.

“Correr tiene eso: ya sea que llegues último o llegues primero, realmente si vos en el proceso lo diste todo, si en la carrera lo diste todo, eso es un proceso que es largo”, señaló. “Correr tiene eso: ya sea que llegues último o llegues primero, realmente si vos en el proceso lo diste todo, si en la carrera lo diste todo, eso es un proceso que es largo”, señaló.

Música, gastronomía y una fiesta frente al lago Mari Menuco

La propuesta del 3 de octubre no terminará cuando los corredores atraviesen la llegada. La organización prepara una jornada para disfrutar también fuera de los circuitos y convocó a quienes no participen deportivamente a acercarse al lago.

“Mari Menuco es eso. Es una experiencia”, resumió Paredes Reyes.

Habrá DJ, música en vivo, gastronomía y alternativas para personas vegetarianas y veganas, con una propuesta pensada para compartir entre familiares y amigos. La banda La Forma del Aire será parte de la musicalización de la jornada, que tendrá como uno de sus momentos destacados el atardecer frente al lago.

La actividad se desarrollará en la península de Mari Menuco. Según explicó el organizador, los participantes podrán comenzar a llegar el sábado 3 de octubre a partir de las 13.

Previamente deberán completar la acreditación, instancia en la que recibirán la remera y el dorsal. La organización también contempla el seguro para los atletas.

Las inscripciones permanecen abiertas y los cupos son limitados. Los interesados podrán seleccionar la distancia, completar sus datos personales y elegir la modalidad de pago para asegurar su lugar en la competencia.