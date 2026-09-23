De los elogios a Gaido y Malena Resa a las exigencias locales: la mirada de Figueroa sobre los municipios

El gobernador sostuvo que los intendentes “han hecho un gran trabajo” al asumir obligaciones que antes estaban en manos de la Provincia.

El gobernador Rolando Figueroa defendió el esquema de administración de recursos que lleva adelante su gestión y sostuvo que los municipios neuquinos también tuvieron que adaptarse a una nueva distribución de responsabilidades. En el marco de la presentación de la campaña institucional “1000 días, 1000 razones, 1000 obras”, que realizó este martes en Casa de Gobierno , aseguró que los intendentes “han hecho un gran trabajo” y destacó especialmente a aquellas administraciones que lograron avanzar con obras y servicios propios, aunque con acompañamiento y prefinanciamiento de la Provincia.

El gobernador en su exposición hizo un repaso de los primeros años de su gobierno y puso foco en el cuidado de los recursos públicos como una de las condiciones para sostener el ritmo de obra que, según destacó, lleva adelante la Provincia.

LM Neuquén le preguntó si los municipios neuquinos pudieron sumarse al cuidado de los recursos, hacer obras con ellos e incluso generar fondos propios.

Claudio Espinoza

Figueroa respondió que, desde el inicio de su gestión, la Provincia buscó establecer una nueva relación con las administraciones municipales, basada en una distribución más clara de las responsabilidades. En ese sentido, sostuvo que los municipios tuvieron que asumir obligaciones que antes eran financiadas o atendidas por otros niveles del Estado.

“Creo que los intendentes sí han hecho un gran trabajo también. Han asumido obligaciones que antes no asumían”, afirmó.

Claudio Espinoza

El gobernador planteó que ese esquema forma parte de una lógica más amplia que su administración intenta instalar: que cada nivel del Estado se haga cargo de aquello que le corresponde. “Nosotros vamos a hacer lo que la Provincia tiene que hacer, que los municipios hagan lo que los municipios tienen que hacer”, resumió.

Según explicó, ese cambio también implicó que la Provincia dejara de financiar directamente algunas obras que, de acuerdo con su interpretación, corresponden a las administraciones locales. Puso como ejemplo el pavimento de las calles.

“Antes lo pagaba el Estado provincial, el pavimento. No, el pavimento lo tiene que pagar el municipio”, sostuvo Figueroa. Aclaró, sin embargo, que la Provincia mantiene mecanismos de colaboración y prefinanciamiento para que los proyectos puedan concretarse.

Figueroa vinculó esta política con el objetivo de ordenar el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, avanzar con obras que considera necesarias para acompañar el crecimiento de las ciudades. En las últimas semanas, la Provincia también anunció distintos mecanismos de financiamiento y prefinanciamiento para infraestructura, entre ellos acuerdos con empresas operadoras de Vaca Muerta para adelantar fondos destinados a obras viales.

Crecimiento de la capital

En su respuesta, Figueroa también hizo referencia al crecimiento de la ciudad de Neuquén y destacó el trabajo realizado en conjunto con el intendente Mariano Gaido. Mencionó, entre otras obras, el desarrollo de infraestructura urbana, los lotes y las obras sobre la costa del río Limay.

“Cuando uno tiene la posibilidad de tener una capital bien administrada, gran parte de la gente que termina viajando a la ciudad termina quedando cerca y se construye con la capital que tenemos”, sostuvo.

En ese punto, comparó la extensión de la costa neuquina con la de Mar del Plata y destacó el potencial que tiene la ciudad capital. Señaló que Neuquén cuenta con unos 35 kilómetros de costa y consideró que el desarrollo de ese sector también depende de la capacidad de gestión municipal.

La mirada del gobernador sobre las intendencias no fue, sin embargo, uniforme. Reconoció que algunas administraciones tuvieron más dificultades que otras para poner en marcha sus proyectos y que los tiempos estuvieron condicionados también por las características institucionales de cada municipio, incluidos sus concejos deliberantes y las cartas orgánicas.

“Estoy conforme con el trabajo que hemos desarrollado, con algunos más, con otros menos, en función de la capacidad”, expresó.

Malena Resa, intendenta de Plottier.

Entre los municipios que mencionó de manera específica estuvo Plottier, una ciudad a la que Figueroa dedicó varios minutos de su respuesta. El gobernador aseguró que lamenta “todo lo que pasó” en la localidad y cuestionó las gestiones anteriores. "Lamento las malas administraciones que han tenido en Plottier”, afirmó.

Al mismo tiempo, destacó el cambio que, según su mirada, representa la actual intendenta Malena Resa. Figueroa sostuvo que la jefa comunal logró interpretar el modelo de gestión que la Provincia pretende para las ciudades y resaltó la posibilidad de avanzar en proyectos conjuntos.

Entre los proyectos que mencionó para Plottier estuvo el desarrollo del paseo costero, para el cual todavía debe elaborarse el proyecto ejecutivo. También enumeró obras vinculadas con el tratamiento de los líquidos cloacales, pavimentación y servicios.

En este punto, el gobernador marcó una diferencia entre las obras visibles y aquellas que, aunque tienen menor impacto inmediato en la imagen de una ciudad, resultan necesarias para que después puedan concretarse otras intervenciones. “Queremos pavimentar, pero no hay servicios, entonces tenemos que hacer esas obras que mucho no se ven, que son las cloacas”, explicó.

"La veo a Malena muy enchufada en todo este trabajo y por su puesto nos alegra. Plottier e s una ciudad muy importante que queremos mucho. La verdad es que estaba adormecida", concluyó.