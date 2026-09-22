Entró a una panadería, apuñaló a su exesposa y los clientes lo frenaron a golpes

El hecho ocurrió en la ciudad de Hünfelden. La víctima sufrió múltiples cortes, mietnras que el agresor fue evacuado en helicóptero tras ser reducido.

El hombre atacó sorpresivamente a su exesposa dentro y fuera de una panadería de Alemania.

Un hombre de 50 años ingresó armado con un cuchillo de cocina a una panadería de Alemania y atacó sin mediar palabra a su exesposa . La mujer sufrió heridas de gravedad en diversas partes del cuerpo y terminó hospitalizada al igual que su agresor, quien tuvo que ser detenido por testigos del hecho.

El violento episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 11 horas en un local comercial ubicado en la localidad de Hünfelden-Kirberg , dentro del distrito de Limburgo-Weilburgo , en el estado de Hesse .

La víctima se encontraba en el sector de ventas de la panadería cuando el agresor entró de manera imprevista y la atacó de manera sorpresiva. Según datos oficiales brindados por la policía del oeste de Hesse y la comisaría de Wiesbaden , la mujer recibió múltiples cortes y puñaladas de consideración.

La intervención inmediata de clientes y personas que pasaban por el lugar impidió que el hombre continuara con el ataque y le causara heridas de mayor consideración a la mujer.

Gracias a la rápida reacción de los testigos, el agresor pudo ser neutralizado y contenido hasta la llegada de la Policía y los servicios del sistema de emergencias médicas.

Así fue el ataque de un hombre a su exesposa

En las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona que se difundieron luego en las redes sociales se observa cómo el sujeto intentaba apuñalar repetidamente a su exesposa mientras un grupo de hombres buscaba detenerlo mediante golpes propinados con diversos objetos, entre los cuales utilizaron carteles de publicidad de otros comercios y palos.

Kirberg, Alemania: Hombre de 50 años apuñala a su esposa frente a una panadería. pic.twitter.com/SJthy5DATV — Sepa Más (@Sepa_mass) September 21, 2026

Producto del intenso forcejeo desatado para lograr reducirlo y desarmarlo en plena vía pública, el agresor sufrió lesiones físicas severas. Ante la gravedad de su cuadro, las autoridades solicitaron el arribo de un helicóptero de rescate para evacuarlo vía aérea de manera inmediata hacia un centro asistencial de alta complejidad.

Por su parte, la mujer agredida también fue trasladada de urgencia hacia un hospital de la región.

Fuentes médias confirmaron que tanto la víctima como el sospechoso debieron ser sometidos a intervenciones quirúrgicas de emergencia debido a los cortes y las perforaciones recibidas durante el forcejeo.

De qué acusan al atacante

La policía criminal de Limburgo y los agentes de la comisaría de Wiesbaden asumieron la investigación y realizaron un relevamiento de pruebas en la panadería.

Clientes y transeúntes impidieron que el agresor continuara atacando a su exesposa.

La causa penal quedó catalogada formalmente bajo la figura jurídica de tentativa de homicidio, aunque las fuerzas de seguridad evitaron entregar otros detalles.

Lo que sí confirmaron es que el único vínculo constatado entre las partes es que atravesaban un proceso de separación conyugal.