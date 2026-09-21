Bienvenida primaveral con viento que sigue en Neuquén: ¿A cuánto llegarán las ráfagas?

El inicio de la primavera no será distinto a otros años en Neuquén: el viento se hizo presente con fuertes ráfagas desde el domingo y continuará presente este lunes y en los próximos días .

Se prevé un paulatino ascenso de la temperatura y la presencia de intensos vientos que se intensificarán hacia mediados de la semana, según los datos proporcionados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Para este lunes 21 de septiembre , se espera un día con cielo mayormente despejado con una temperatura máxima de 15°C. Se espera viento del sudoeste que soplará a 44 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán los 54 km/h. Al caer la noche, el cielo pasará a estar mayormente cubierto y el termómetro se desplomará hasta alcanzar una mínima de -1°C, mientras los vientos rotarán al sudeste a 28 km/h con ráfagas de 34 km/h.

Durante el martes 22, las condiciones mostrarán un aumento en la temperatura durante el día, llegando a los 20°C con un cielo cubierto. El viento soplará del noroeste a 22 km/h y habrá ráfagas leves de 27 km/h. Hacia la noche se anticipa cierta inestabilidad, con una mínima de 3°C y vientos del oeste a 19 km/h cuyas ráfagas podrían alcanzar los 36 km/h.

Claudio Espinoza

El miércoles 23 se caracterizará por un marcado incremento del viento. A lo largo del día el cielo estará cubierto y ventoso, con una máxima en ascenso que tocará los 24°C. Se prevé viento constante del oeste a 42 km/h y ráfagas intensas que podrán llegar a los 71 km/h. Durante la noche continuará el ambiente cubierto y ventoso con 7°C de temperatura, mientras los vientos del oeste aumentarán su intensidad a 51 km/h con ráfagas máximas de 77 km/h.

El jueves 24 se mantendrá la presencia de ráfagas intensas durante el día. Bajo un cielo mayormente cubierto, la máxima rozará los 22°C con vientos del oeste a 51 km/h y ráfagas de 64 km/h. Por la noche, las condiciones amainarán levemente con una mínima de 5°C, vientos del oeste a 25 km/h y ráfagas de 37 km/h bajo el mismo panorama de nubosidad.

María Isabel Sánchez

El viento calmará hacia el fin de semana

El cierre de la semana laboral traerá un respiro respecto al viento. El viernes 25 se presentará mayormente despejado durante el día con una temperatura máxima de 24°C, acompañada por vientos del oeste a 34 km/h y ráfagas de 45 km/h. Hacia la noche, se registrará inestabilidad con una mínima de 5°C y vientos del noroeste a 25 km/h con ráfagas de igual intensidad.

Finalmente, el sábado 26 volverá la inestabilidad durante el día con una temperatura máxima de 23°C, vientos del oeste a 30 km/h y ráfagas de 51 km/h. El fin de semana culminará con una noche de cielo despejado, una temperatura mínima de 4°C y vientos del sudoeste soplando a 38 km/h con ráfagas de 57 km/h.