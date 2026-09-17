En las próximas horas comenzará a incrementarse la intensidad de las ráfagas en la región. A esto se sumará que las temperaturas máximas se mantendrán cálidas.

El viento se intensifica en Neuquén: se viene un fin de semana con ráfagas superiores a 80 km/h

La ciudad de Neuquén se prepara para un fin de semana con viento cada vez más intenso . El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un aumento de las ráfagas para el sábado y un escenario todavía más ventoso durante el domingo, cuando podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El cambio comenzará a sentirse durante el sábado, con un incremento de la intensidad del viento respecto de los días anteriores. De esta manera, la jornada se convertirá en el anticipo de un domingo que aparece como el día más complicado del fin de semana desde el punto de vista meteorológico.

Durante el sábado se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas relativamente agradables con una máxima de 30 grados, aunque el viento irá ganando protagonismo. Las ráfagas podrían alcanzar valores cercanos a los 55 km/h, especialmente durante la noche, a lo que se sumará probabilidad de precipitaciones.

El aumento previsto para el sábado modifica el panorama del fin de semana, ya que el viento no quedará concentrado exclusivamente en la jornada del domingo. Por el contrario, comenzará a intensificarse un día antes y podría generar condiciones incómodas para las actividades al aire libre.

Claudio Espinoza

El domingo, el viento será el protagonista

El mayor cambio se espera para el domingo. Según la AIC, la intensidad del viento aumentará considerablemente y las ráfagas podrían superar los 70 km/h en la ciudad de Neuquén durante el día, mientras que hacia la noche continuarían en aumento, con valores que rondarían los 80 km/h.

El viento llegaría desde el sector oeste y se combinaría con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas, en tanto, serían más moderadas que durante las jornadas previas, con una máxima que rondaría los 22 grados.

El escenario también puede complicar actividades recreativas, desplazamientos y tareas que se realicen al aire libre, especialmente durante los períodos en los que se registren las ráfagas más fuertes.

Claudio Espinoza

Cómo termina la semana

Antes de la llegada del viento fuerte, Neuquén tendrá varias jornadas con condiciones diferentes. El pronóstico de la AIC anticipa un abrupto cambio del tiempo hacia el fin de semana, después de un período con menor intensidad del viento.

El viernes se espera una jornada con cielo cubierto y temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados, mientras que el viento se mantendría moderado, con ráfagas de solo 22 km/h.

La primavera en Neuquén no está libre de un fenómeno local: el viento. Omar Novoa

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