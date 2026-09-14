Del frío bajo cero a una tarde con viento fuerte: cómo seguirá el clima en Neuquén

La mañana comenzó con una fuerte sensación de frío en la ciudad, pero el panorama cambiará durante el día con cielo despejado y un marcado ascenso térmico.

La ciudad de Neuquén tendrá este lunes una jornada con un marcado contraste entre el frío de las primeras horas y el ascenso de temperatura previsto para la tarde. El tiempo se mantendrá estable durante buena parte del día, aunque las condiciones cambiarán hacia la noche con un incremento del viento.

Durante la madrugada y las primeras horas de este lunes, el frío volvió a sentirse con fuerza en la capital neuquina. La temperatura fue baja y la presencia de aire frío dejó una sensación térmica por debajo de cero durante las primeras horas. Pasadas las 8, la sensación térmica se ubicaba en –1grado.

El panorama será diferente durante el día. Según el pronóstico de la AIC, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 21°C durante la tarde.

Claudio Espinoza

Una tarde templada y con viento moderado

El ascenso térmico será uno de los principales cambios de la jornada. Después de una mañana muy fría, el sol permitirá que la temperatura se recupere rápidamente y alcance valores agradables durante la tarde.

En cuanto al viento, durante el día se espera que sople del sector sudoeste, con una velocidad cercana a los 25 km/h. Por lo tanto, no será el fenómeno principal durante las primeras horas de la jornada, aunque sí estará presente y podrá modificar la sensación térmica.

La combinación de cielo despejado y temperaturas en ascenso permitirá que la tarde tenga condiciones mucho más agradables que las registradas al comenzar el lunes.

El escenario comenzará a modificarse durante las últimas horas del día. La AIC anticipa que el cielo pasará a estar parcialmente nublado y que el viento cambiará de dirección.

Durante la noche, el viento rotará al sudeste y aumentará considerablemente su intensidad. Las ráfagas podrían alcanzar los 58 km/h, por lo que será este período el que concentre las condiciones más ventosas de la jornada.

Al mismo tiempo, la temperatura volverá a descender y podría ubicarse cerca de 1°C durante la noche.

Cómo estará el tiempo en el interior de Neuquén

El interior de Neuquén tendrá este lunes un comportamiento del tiempo muy diferente según la zona. Mientras en los valles la jornada permitirá una recuperación de la temperatura durante la tarde, el norte y el sector cordillerano mantendrán condiciones más frías, con localidades donde incluso se esperan precipitaciones en forma de nieve.

En el norte neuquino se concentrará uno de los escenarios más fríos de la provincia. En Chos Malal se espera una máxima de apenas 4°C, con una mínima cercana a los 3°C. El cielo estará condicionado por la presencia de nubosidad y existe una alta probabilidad de precipitaciones en forma de nieve.

La posibilidad de nevadas se mantiene durante distintos períodos de la jornada, por lo que será una de las localidades del interior donde más se sentirá el cambio respecto de las condiciones previstas para la capital.

Gentileza Estefi Delvas

En la zona cordillerana también se mantendrá el ambiente frío. San Martín de los Andes tendrá este lunes una jornada con temperaturas bajas, aunque sin precipitaciones previstas. El pronóstico de la AIC anticipa una máxima de 13°C y una mínima de 0°C, con vientos leves durante buena parte del día.

Las condiciones serán más frías que en el este de la provincia y el ascenso térmico será limitado. Para quienes se encuentren en la zona cordillerana, la mañana y la noche serán los períodos de mayor frío.

Zapala y las localidades cercanas tendrán una jornada con amplitud térmica, en línea con el comportamiento que se espera para buena parte del territorio provincial: temperaturas bajo cero durante la mañana y una máxima de 19 grados durante la tarde. Además, no se esperan vientos fuertes.