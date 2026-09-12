Emotivo rescate de un perro galgo atrapado en una isla en el río Limay

El animal permaneció en el sector durante varias horas. Bomberos de la Policía lograron salvarlo.

El rescate permitió salvar la vida del animal que esta aislado en el la costa neuquina.

El río Limay de Neuquén fue escenario de un emotivo rescate . Es que, luego de varias horas de trabajo, personal de Bomberos de la Policía l ogró salvar a un perro galgo que permaneció atrapado durante horas en un islote .

El can se encontraba a unos metros de la costa, en el sector El Mirador, y no podía regresar por sus propios medios. Para alcanzarlo, los efectivos debieron cruzar uno de los brazos del río cuando ya había poca luz.

La intervención ocurrió el pasado jueves alrededor de las 19:50, después de que se recibiera un aviso sobre la situación del perro. Hasta el lugar se trasladó personal de la División Bomberos Cuartel Central , perteneciente a la Brigada de Buceo y Rescate , que primero identificó el punto exacto donde estaba el animal.

Aunque el islote se encontraba cerca de la margen, llegar hasta él requería una maniobra acuática. Según informó la Policía, los rescatistas tuvieron que evaluar la corriente, las condiciones del terreno y la escasa visibilidad antes de ingresar al agua.

Cómo fue el rescate del galgo

Con trajes secos de buceo y equipamiento específico, los efectivos cruzaron de manera segura uno de los brazos del río Limay. Una vez en el islote, lograron acercarse al perro, asegurarlo y trasladarlo hasta la costa.

El operativo exigió cuidados tanto para proteger al animal como para evitar que el personal quedara expuesto a los riesgos del entorno acuático. Por eso, la dotación aplicó los protocolos de seguridad previstos para este tipo de intervenciones, de acuerdo con lo detallado en el parte policial.

La maniobra permitió poner a salvo al galgo, que había permanecido durante varias horas sin poder salir del lugar.

Las autoridades destacaron que no se registraron personas lesionadas durante las tareas.

Cómo llegó el perro hasta el islote

Tras completar la extracción y poner al perro a salvo, los efectivos dieron por finalizada la intervención y regresaron al Cuartel Central.

El operativo demandó también la colaboración de organizaciones rescatistas de animales que se acercaron hasta el sector. Por el momento se desconoce cómo llegó el galgo hasta el islote.

Desde la organización Neuquén Adopciones explicaron que el animal sería atendido por veterinarios para conocer su estado de salud.

El rescate concluyó con un resultado positivo luego de una maniobra que requirió personal especializado y equipamiento para trabajar dentro del agua.