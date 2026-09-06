El 21 de noviembre se realizará Dragón Fun, una competencia de 200 metros con equipos de empresas, clubes, instituciones y grupos de amigos.

¿Dragones en el río Limay? De qué se trata la nueva competencia que llega a Neuquén

El río Limay se prepara para recibir una propuesta inédita . El próximo 21 de noviembre se realizará la primera edición de Dragón Fun , un encuentro que combinará deporte, navegación y recreación con una particular protagonista: las embarcaciones de dragón .

La iniciativa es impulsada por Quatro Vientos , prestadora habilitada para realizar actividades náuticas en el río Limay, y convocará a equipos de empresas, instituciones, clubes y grupos de amigos.

La propuesta tendrá como eje carreras de 200 metros en embarcaciones de dragón . Cada equipo estará integrado por 10 participantes y una persona que cumplirá el rol de guía de la embarcación.

No será necesario tener experiencia previa. La organización contempla la preparación de los equipos y el equipamiento necesario, por lo que la actividad está pensada tanto para quienes ya conocen este tipo de navegación como para quienes quieran probarla por primera vez.

El desafío estará puesto en la coordinación y el trabajo colectivo, ya que el ritmo de la embarcación dependerá de que todos sus integrantes logren remar de manera sincronizada.

Competencia, música y gastronomía junto al Limay

Más allá de las carreras, la jornada buscará convertirse en una experiencia para compartir a orillas del río.

Habrá reconocimientos por la performance y el espíritu de equipo, además de música, gastronomía y distintas propuestas recreativas.

La idea es que Dragón Fun no sea solamente una competencia, sino también una jornada de encuentro entre compañeros de trabajo, amigos, integrantes de clubes e instituciones.

Una nueva propuesta para disfrutar del río

El Limay es uno de los principales espacios naturales y recreativos de la región. Sus costas reúnen durante todo el año actividades como navegación, flotadas, pesca deportiva y diferentes propuestas al aire libre.

En Neuquén capital, además, el río forma parte de un corredor recreativo que conecta balnearios, senderos, bicisendas y espacios destinados al disfrute de la naturaleza.

Con Dragón Fun, se suma ahora una alternativa que combina navegación, deporte y entretenimiento en equipo.

Cuándo será y cómo participar

La primera edición de Dragón Fun se realizará el 21 de noviembre y tendrá cupos limitados.

Las inscripciones se habilitarán próximamente. Los interesados podrán obtener información a través de Quatro Vientos al teléfono +54 (0299) 4564811, en Instagram @quatrovientosaventura o mediante el correo [email protected].

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