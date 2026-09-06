Rolando Figueroa en Houston: "Estamos construyendo la provincia del mañana"

El gobernador neuquino habló sobre el desarrollo de Vaca Muerta y el impacto de su crecimiento no sólo en la provincia, sino a nivel nacional. Los proyectos de inversiones y obras.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , destacó el proceso de transformación que atraviesa la provincia gracias a Vaca Muerta y aseguró que las inversiones en infraestructura, educación y desarrollo productivo forman parte de una planificación orientada al futuro.

Durante su exposición en Houston, Estados Unidos, en el marco de la quinta edición de "Shale en Argentina: Descubriendo Vaca Muerta para el mundo", Figueroa sostuvo que Neuquén cuenta con una hoja de ruta hacia 2030 y planteó como objetivo duplicar la actividad de la industria, acompañando ese crecimiento con la infraestructura necesaria.

"Hemos arrancado primero en la Argentina porque nuestro ecosistema del gas y el petróleo ya estaba armando ", dijo el gobernador y consideró que el desarrollo de la industria neuquina "va a poder complementar el arranque de las economías en otras provincias".

En este sentido, mencionó la labor conjunta con la provincia de Río Negro "con un puerto salida de nuestra producción". "Argentina va a tener oportunidad de despegar a partir de la construcción de economías regionales y de fortalecer el desarrollo de otras industrias en distintos lugares de nuestro país", aseveró el mandatario.

Neuquén es "una provincia petrolera desde hace más de 100 años"

Uno de los ejes señalados por Figueroa fue la necesidad de continuar invirtiendo en infraestructura, debido a la afluencia migratoria que recibe Neuquén. Según explicó, parte de los recursos que recibe la provincia por la actividad hidrocarburífera son reinvertidos para acompañar el crecimiento y atender el déficit de infraestructura existente.

Sostuvo que, con Vaca Muerta, Neuquén cuenta con "una roca de primera clase mundial" y aseguró que "siempre se pueden llegar a debatir proyectos de cómo manejar el Estado o una elección, lo que nunca se ha cambiado en la provincia ha sido la política hidrocarburífera como política de Estado y brindando seguridad jurídica".

Según explicó, Neuquén es "una provincia petrolera desde hace más de 100 años", lo que demuestra una vocación de tomar a la industria como una política de Estado y que "de la misma forma se va a seguir proyectando hacia adelante".

"Neuquén siempre estuvo preparada para demostrar que nuestra producción -ya superado el escenario del autoabastecimiento- iba a poder salir al mundo", expresó. En este sentido, indicó que se logró debido a poder "equilibrar la macro" y "la nueva normativa de la Ley de Hidrocarburos, tratando de tomar la experiencia de provincias que sabían más en este aspecto, como Neuquén".

"Nos dio la posibilidad de redactar una Ley de Bases en el capítulo hidrocarburífero, una actualización de la Ley de Hidrocarburos de la manera indicada para poder salir al mundo, donde se estableció claramente que iba a existir un régimen de inversiones que iba a promocionar la energía", añadió destacando el rol del gobierno nacional.

"Los neuquinos tenemos la última gran oportunidad no solo para hacer grande a Neuquén, sino para poner de pie a la Argentina. No la pensamos desaprovechar", indicó.

Aseguró así que desde el Gobierno "ya hemos comenzado con la transformación de la provincia". "Todo lo que estamos invirtiendo en infraestructura tiene que ver con el desarrollo futuro", señaló y aseveró que "incrementar la superficie de tierra bajo riego es fundamental, como el cuidado y la optimización del uso del agua, y la posibilidad de trabajar en la construcción de distintas carreteras para que el turismo fluya en distintos lugares de la provincia".

En otro pasaje de su intervención el gobernador mencionó la necesidad de "vincularnos con Chile, trabajar con circuitos integrados y desarrollar una carretera de más de 800 kilómetros que es el Camino de la Fe, que une 20 localidades con 20 lagos en la provincia".

La inversión de la provincia en Educación

En materia educativa, el gobernador resaltó la inversión que se realiza a través del programa de becas Gregorio Álvarez y señaló el aporte de empresas vinculadas a la actividad petrolera y gasífera para su financiamiento.

Comentó que las empresas operadoras del petróleo y el gas colaboran financiando alrededor del 60% del programa provincial de becas Gregorio Álvarez, "el más importante de toda América, para la educación de nuestros jóvenes".

"Ya estamos construyendo la provincia del mañana", afirmó el gobernador, al destacar que la transformación provincial se desarrolla mediante inversiones permanentes en infraestructura y una estrategia destinada a preparar a Neuquén para el futuro.

Destacó en este sentido la importancia de “poner la provincia de cara al futuro” y remarcó: "No queremos que el día que la industria no esté más quede tierra arrasada, sino todo lo contrario. Vamos a seguir siendo la provincia pujante que somos".

En esa línea, anticipó que, una vez cancelada la deuda de infraestructura, se proyecta la creación de un fondo soberano destinado a continuar financiando inversiones para el desarrollo provincial.