Pesar por la muerte de un criancero en su puesto cerca de Villa Pehuenia

Falleció en la noche de este jueves en el puesto Relen donde estaba cuidando a sus animales. Dolor en la zona y en la fuerza policial.

Dolor y conmoción en la zona de Villa Pehuenia Moquehue por la muerte de un criancero de 67 años de edad perteneciente a la comunidad Mapuche Catalán .

En horas de la noche de este último jueves un llamado alertó a efectivos de la Comisaría 47 de la localidad, que fue hasta el lugar con el personal de salud local.

“Un vecino pasó a visitarlo al puesto Relen e inmediatamente nos llamó. El personal de salud constató que estaba sin vida”, señaló el c omisario Juan Carlos Lupica jefe de la Comisaría 47.

Su puesto estaba en la zona de Lonco Luan, sobre la Ruta 23, distante a unos 35 kilómetros del casco urbano. El comisario indicó que cuando ingresaron al puesto se encontraron con el hombre de 67 años que estaba sin vida. Los profesionales corroboraron que se trataba de una muerte natural y la escena donde fue hallado no se encontraron rastros de algún hecho violento.

El hombre vivía solo cuidando a los animales en el puesto. Además, era abuelo de una efectivo y padre de un penitenciario por lo que las fuerzas policiales estaban de duelo.

La Policía de Villa Pehuenia persiguió al contrabandista rionegrino y logró apresarlo.

La identidad del criancero

Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue compartieron un comunicado a la comunidad para manifestar su profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Cabral Catalán, adulto mayor e integrante de la Agrupación Mapuche Catalán de Lonco Luan.

Se refirió al hecho que lamentablemente “ocurrió durante el día 3 de septiembre, a sus 67 años, en su puesto de Relen, mientras seencontraba al cuidado de sus animales”.

El municipio local recordó que “Don Cabral estuvo ligado durante gran parte de su vida al trabajo y a distintas actividades de nuestra localidad, realizando tareas y

changas para numerosas familias y vecinos de la comunidad”.

Destacó que se trataba de una persona cuya vida estuvo “ marcada por el esfuerzo, el trabajo cotidiano y el vínculo con el territorio”.

Desde la Municipalidad expresaron sus respetos y acompañamiento a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento. Les hicieron llegas las condolencias ante su partida.

E informaron que sus restos fueron velados en la Iglesia Biblia Abierta del Barro, en

Villa Pehuenia.

Mensajes de dolor

La localidad se encuentra conmovida por la muerte del criancero y miembro de la Comunidad Catalán. Incluso desde la Policía de la provincia del Neuquén expresarn su “profundo pesar el fallecimiento de Cataán Cabral (67), padre del Sargento Primero Penitenciario Daniel Catalán, con servicios en el Departamento Logístico de la Dirección Unidad de Detención y abuelo materno de la Cabo Belén Lagos, con servicios en la Comisaría 47° de Villa Pehuenia”.

Desde la Policía acompañan a toda su familia en este doloroso momento y elevan una oración por el eterno descanso de su ser querid, “haciendo llegar nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida”..

Agregaron: “Que la fortaleza y la paz los acompañen en este difícil trance, y que el recuerdo de su vida permanezca como consuelo en sus corazones”.