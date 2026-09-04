Tras dos semanas internada, murió la mujer atacada con un hacha por su pareja

A casi dos semanas del ataque, Noemí Matamala, de 49 años, murió en el hospital Castro Rendón tras ser atacada con un hacha por su ex pareja. El ataque conmocionó a Aluminé.

El hecho se convirtió en el primer femicidio del año registrado en Neuquén. La agresión fue el pasado 22 de agosto por la noche, cuando Lucas Daniel Serrano, de 38, esperó a la víctima y la agredió brutalmente con un hacha.

“Lo que sabemos es lo que presentamos a la jueza en el momento de imputar el hecho. Se sabe que este señor esperó a la víctima, han entablado una discusión y ahí se produce este ataque con la intención de provocar la muerte”, explicó el fiscal Marcelo Jofré .

La Fiscalía considera que se trató de un ataque de características especialmente violentas. No obstante, Jofré aclaró que no hubo testigos presenciales del momento exacto de la agresión.

Serrano fue imputado por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor. Sin embargo, tras el fallecimiento de la víctima, la Fiscalía deberá reformular los cargos.

“En este tipo de ataque el agresor busca a la mujer víctima en un estado vulnerable, aprovecha la sorpresa, la poca reacción para defenderse”, señaló Jofré respecto a una característica que se repite por parte de los femicidas.

Según la investigación, después de la agresión hubo una persona que se acercó al lugar y a quien Serrano le habría manifestado: “Me mandé una cagada”.