Robaron un perfume, pero un chat de WhatsApp arruinó su plan

Una pareja creyó salirse con la suya tras distraer a una vendedora en un local comercial de Centenario.

El robo sucedió en un comercio de la calle Honduras en plena zona comercial del barrio Sarmiento.

Un nuevo episodio de inseguridad se vivió en un comercio de Centenario este miércoles por la tarde, cuando una pareja ingresó a una lencería y se robó un perfume del local. Los jóvenes se dieron a la fuga, pero fueron detenidos a pocas cuadras del lugar con un operativo cerrojo.

El hecho sucedió en horas de la tarde en un comercio ubicado sobre la calle Honduras, a metros de Buenos Aires, en plena zona comercial de barrio Sarmiento . La maniobra comenzó cuando la pareja de ladrones ingresó al local y la mujer pidió a la vendedora ver ropa interior.

Mientras la empleada le mostraba las prendas de lencería a la clienta en la zona del mostrador, el hombre permaneció cerca de la puerta. En medio de esa situación, aprovechó el momento de distracción de la vendedora para robarse un perfume. Tras el robo, la pareja se escapó del lugar.

La dueña de la lencería advirtió el robo cuando revisó las cámaras de seguridad. La mujer compartió la situación del robo en un grupo de WhatsApp de comerciantes y detalló la vestimenta de ambas personas. El grupo de mensajería de propietarios de locales fue clave para alertar a la policía del robo.

La propietaria alertó sobre el robo en un grupo de WhatsApp.

El grupo de WhatsApp alertó rápidamente a los policías

Los uniformados rápidamente acudieron al lugar los efectivos policiales de la Comisaría Quinta y de la 52, quienes iniciaron un operativo cerrojo con los datos de la indumentaria utilizada al momento del ilícito.

Los efectivos realizaron un recorrido por la zona hasta que un agente identificó al hombre y lo demoró como responsable del robo.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia. Además, el perfume fue recuperado y restituido a su dueña.

Gentileza: Centenario Digital.

Operativo cerrojo y detención

La propietaria del comercio destacó públicamente la actuación de los policías ante el vertiginoso operativo policial y agradeció la rapidez con la que respondieron ante el aviso.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Policía de Centenario por el trabajo realizado y, especialmente, por haber logrado recuperar lo que me habían robado. En un momento de mucha preocupación e impotencia, encontrar personas que actuaron con compromiso, rapidez y profesionalismo hizo una enorme diferencia” explicó la dueña en declaraciones citadas por Centenario Digital.

“Quiero destacar no solo el resultado, sino también la predisposición, la atención y la calidad humana con la que fui tratada durante todo el proceso. Hoy quiero hacer público mi reconocimiento y mi enorme gratitud a la Policía de Centenario por el trabajo que realizan día a día y, en esta oportunidad, por haberme ayudado a recuperar lo que me habían quitado. Gracias de corazón” concluyó la propietaria del comercio.