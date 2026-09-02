Precaución: Vialidad realizará un censo de tránsito en una ruta neuquina

Durará tres días y se extenderá por varias horas. Los datos resultantes serán tomados en cuenta al diseñar la duplicación de la traza. Cómo y dónde será.

Entre el miércoles 2 y el viernes 4 de septiembre se realizará un censo de tránsito en la Autovía Norte , entre la rotonda de Capex y el intercambiador vial con la Ruta Nacional 22 a la altura de China Muerta. Por tal motivo, desde la Dirección Provincial de Vialidad se solicitó a los usuarios de esa traza que circulen con precaución, ya que habrá personal en ese sector.

El censo forma parte del estudio que está realizando una consultora contratada por el gobierno provincial para elaborar el proyecto ejecutivo que se necesita para poder gestionar el financiamiento y licitar , luego, la ejecución de la obra de duplicación de calzada desde la mencionada rotonda hasta el intercambiador vial en el acceso al paraje China Muerta, Plottier.

La intención es relevar tanto la cantidad como el tipo de vehículos que circulan habitualmente por la traza, en un horario lo suficientemente amplio como para asegurar un análisis pormenorizado del flujo. Por esa razón, el personal asignado a la tarea permanecerá en el lugar entre las 8 y las 20 horas durante las tres jornadas que demandará la realización del censo.

Establecer cuál es el flujo y el tipo de tránsito que circula por la Bajada de Capex es importante para el diseño del proyecto ejecutivo en sí, ya que si se constata que hay un alto porcentaje de vehículos pesados, habrá que tenerlo en consideración al momento de establecer -por ejemplo- refuerzos de calzada para evitar inconvenientes a futuro.

La decisión de avanzar con la duplicación de calzada en este tramo responde al cuello de botella que se genera actualmente al tratarse del final de la Autovía Norte. El objetivo es contar con la documentación técnica necesaria para completar el proyecto y avanzar en una obra que permitirá extender la configuración de autovía, con dos carriles de circulación por sentido, hasta el intercambiador vial de China Muerta.

Claudio Espinoza

Atención en Rutas 7 y 22: Vialidad realiza trabajos de bacheo para optimizar la seguridad

Con el objetivo de mejorar el estado general de la calzada e incrementar la seguridad en dos de los corredores viales más transitados de la provincia, Vialidad Neuquén lleva adelante un plan de mantenimiento integral tanto en la Ruta Nacional 22 como en la Ruta Provincial 7.

En la Ruta Nacional 22, las cuadrillas de la Dirección de Conservación completaron las labores de bacheo en el sector de la circunvalación, abarcando desde la rotonda de Capex hasta el intercambiador. Durante el fin de semana, los trabajos continuarán sobre la misma vía en las zonas de PIN y los tres puentes de conexión con la ciudad rionegrina de Cipolletti.

En paralelo, se desarrollan intervenciones en la Ruta Provincial 7, donde actualmente se trabaja en el tramo que va desde Añelo hacia Tratayén, con previsión de dar continuidad a las obras hasta el empalme con la Ruta Provincial 8.

El operativo de conservación vial contempla la reparación de las zonas afectadas y un monitoreo constante de la red de carreteras para intervenir de forma rápida ante el desgaste del asfalto. Se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar las señales viales y atender a las indicaciones del personal desplegado en calzada.