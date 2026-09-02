Video: el misterio de la isla "fantasma" que aparece y desaparece en un lago

Las autoridades sospechaban que las imágenes podían ser falsas, pero nuevas observaciones permitieron comprobar que la formación realmente existe.

Gran inquietud despertó una isla misteriosa que apareció y se desplazó a la deriva en un lago de Canadá , sorprendiendo a quienes siguieron su recorrido a través de imágenes satelitales. El extraño fenómeno despertó dudas sobre su origen y comportamiento.

Al principio, las autoridades sospecharon que las imágenes podían ser falsas o incluso producto de una creación de inteligencia artificial . Sin embargo, nuevas observaciones permitieron comprobar que la formación realmente se encontraba en movimiento sobre el agua.

La isla fue vista por primera vez a principios de agosto en medio del lago Williston —el de agua dulce más grande de la provincia canadiense de Columbia Británica— por unos navegantes que grabaron la escena en un video que posteriormente se hizo viral.

El fenómeno ocurrió en el lago Williston, ubicado en el norte de Columbia Británica, considerado el séptimo embalse artificial más grande del mundo por volumen y la mayor masa de agua dulce de esa provincia canadiense. Este embalse en forma de T ha cubierto algo más de 1.700 kilómetros cuadrados desde que se llenó en 1.972.

Todas sus islas están cartografiadas y son bien conocidas por los navegantes. Sin embargo, en un video que circuló en las redes sociales, se podía ver una isla nunca antes vista, verde y boscosa, de aproximadamente 10000 metros cuadrados de tamaño, que supuestamente flotaba en medio del embalse.

La isla "fantasma" que aparece y desaparece en un lago

Bob Gammer, portavoz de BC Hydro —la empresa pública que gestiona el lago y una presa cercana— supo de la existencia de la isla tras ver un video que circulaba por las redes sociales canadienses.

El video grabado por unos navegantes, mostraba una porción de tierra boscosa que parecía flotar y balancearse sobre el agua.

Gammer contó que al principio pensó que se trataba de un video generado por inteligencia artificial. "Pensé: 'Bueno, esto podría ser en cualquier lugar'", le dijo a la BBC. "Tal vez no sea real".

Sin embargo, una imagen satelital del 21 de julio, recuperada por su equipo, confirmó que era real y que efectivamente flotaba en medio del lago, en una zona remota del norte de la provincia.

No obstante, la isla parecía haber desaparecido en otra imagen satelital tomada apenas unas semanas después, el 5 de agosto.

Su desaparición fue noticia en varios medios internacionales y despertó curiosidad en todo el mundo. "Simplemente no sabemos a dónde fue", dijo Gammer. "¿Se hundió? ¿Se desplazó hacia otro rincón del embalse?".

Gammer afirmó que ahora puede despejar esas dudas. Según explicó, la isla parece haber ido a la deriva hasta la orilla y encallado a unos 30 kilómetros del lugar donde fue vista por primera vez. Esto fue confirmado por una nueva imagen satelital y por el testimonio de dos pilotos que sobrevolaron la zona.

BC Hydro estima que la isla tiene una superficie de 9.800 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de 1,5 campos de fútbol.

En cuanto a su origen, Gammer señaló que BC Hydro aún no tiene plena certeza, pero existe una teoría sólida: es probable que la isla se haya formado a lo largo de muchos años mediante la acumulación de madera flotante, que sirvió de base para que plantas y árboles echaran raíces.

Cree que la isla se desprendió de la orilla del embalse este verano boreal, cuando el nivel del agua alcanzó una altura no vista desde 2012.

¿Cómo se forma una isla flotante?

Medios internacionales indican que esta es una de las grandes incógnitas del caso. Aunque nadie puede confirmarlo con precisión, la principal hipótesis apunta a los niveles excepcionales del agua. Tras un invierno con abundantes nevadas y un verano lluvioso, Williston se llenó por completo por primera vez en 14 años, lo que obligó a B.C. Hydro a abrir los aliviaderos en junio y julio.

Una de las posibilidades que plantea Gammer es que el proceso comenzara mucho antes de que nadie reparase en la formación. Restos de árboles y otros materiales habrían ido reuniéndose en una zona resguardada, creando con el tiempo una base sobre la que pudo crecer vegetación. La subida extraordinaria del nivel habría terminado por desprender el conjunto y dejarlo flotando libremente.

Las condiciones - indicó DW Global Media - de las orillas también habrían favorecido el proceso. John Clague, de la Universidad Simon Fraser, añade que la erosión acumulada ha vuelto más inestables algunos sectores de la orilla. A ello se suman los fuertes vientos de la zona, capaces de generar oleaje y afectar a los árboles próximos a la costa.