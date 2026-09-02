Irrumpió en un aula con un cuchillo de cocina y atacó a puñaladas a una estudiante de 19 años

Ocurrió en la Facultad de Medicina de Montevideo. Según otros estudiantes, el agresor, quien quedó detenido, estaba obsesionado con la víctima.

Según las primeras investigaciones, no existía ningún vínculo entre el atacante y la víctima atacada con el cuchillo en la universidad de Uruguay.

Un joven de 19 años ingresó armado con un cuchillo de cocina a un salón de clases en la Facultad de Medicina de Montevideo, en Uruguay , y atacó a puñaladas a una compañera dentro del aula. Luego de ejecutar la agresión, quedó detenido, mientras que la víctima se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió este martes por la tarde en el tercer piso del edificio anexo del establecimiento educativo, donde el agresor le infligió múltiples cortes a la víctima antes de ser neutralizado por un empleado del lugar y personal policial.

La estudiante atacada sufrió lesiones graves en el pómulo, cortes profundos en la zona del cuello y la cervical, además de una fractura expuesta en el brazo derecho con afectación en músculos y tendones, según precisaron medios uruguayos.

Tras ser auxiliada de urgencia en el establecimiento, fue trasladada en ambulancia hacia un centro de salud, donde los profesionales médicos lograron estabilizarla y confirmaron que su vida no corría riesgo.

Quién es el agresor y cómo lo detuvieron

Agentes de la Policía ingresaron a la sede universitaria pocos minutos después del aviso al 911 y arrestaron al atacante en el lugar. Durante el procedimiento de traslado en el patrullero, el padre del detenido se presentó ante las autoridades e informó que su hijo recibe tratamiento por padecer esquizofrenia, quedando el acusado a disposición de la Fiscalía.

El agresor, identificado como Federico y domiciliado en la localidad de Salinas, llegó al aula utilizando guantes de látex negros y ocultando la hoja filosa entre sus prendas de vestir.

Luego de aproximarse a la joven con la excusa de entablar una conversación, extrajo el arma e inició la agresión, provocando la intervención inicial de un trabajador de limpieza que oyó las alertas de otros alumnos y logró frenar parcialmente los ataques.

La joven, que se encuentra fuera de peligro, fue trasladada en ambulancia desde la Facultad a un centro asistencial. Mientras que su agresor fue sacado de la facultad por la Policía y conducido en un patrullero. https://t.co/KUAFNrOqTk pic.twitter.com/DPnYS6DDsR — Subrayado (@Subrayado) September 1, 2026

El director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez, dijo en una rueda de prensa que el caso está siendo investigado como un intento de femicidio.

"Sabemos que en este momento están circulando muchas cuestiones en las redes sociales: audios, fotos. Nosotros, en ese sentido, preferimos ser muy cautos. Creemos que es un tema muy delicado, en el que muchas veces también sabemos que hay una necesidad de informar. El morbo muchas veces está en la vuelta, y entendemos que hay cosas que son bastante reservadas en este momento de la investigación", apuntó Gutiérrez.

El funcionario policial fundamentó la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia de Género en el marco de la investigación iniciada.

"La violencia basada en género es un tema serio, delicado, que atraviesa todas las capas sociales, todas las edades, y necesitamos reflexionar no solamente cuando pasan hechos de esta naturaleza. Seguramente hubo cuestiones previas que pudieron haber dado aviso, y esto es algo sobre lo que todos tenemos que reflexionar y trabajar como sociedad", apuntó.

El vínculo entre el atacante y la víctima atacada con el cuchillo

Según las primeras investigaciones, no existía un vínculo sentimental previo entre los dos alumnos, aunque las declaraciones que realizaron estudiantes en la sede universitaria dieron cuenta de ciertas actitudes de acoso manifestadas por el joven desde el inicio del ciclo lectivo.

Asimismo, los peritajes iniciales sobre el historial del detenido revelaron antecedentes en su etapa de educación secundaria, donde constaban denuncias presentadas por madres de alumnas por conductas de acoso físico sin consentimiento.

Tras la agresión, las autoridades decidieron evacuar el edificio y suspendieron las clases. Luego, la Policía procedió al traslado del agresor en patrullero.

A su vez, las representaciones estudiantiles emitieron comunicados públicos para demandar la revisión de las medidas de seguridad edilicias en la Universidad de la República.

"No queremos protocolos que existan solamente en el papel. No alcanza con reaccionar cuando la violencia ya ocurrió”, denunciaron, de acuerdo con la información publicada por medios locales.

La respuesta oficial de la universidad: "Un hecho desgraciado"

El decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, acudió al hospital para visitar a la familia de la estudiante lesionada y constatar su evolución médica.

Al salir, Briva sostuvo que lo sucedido este martes es "un hecho desgraciado" que "conmociona a toda la Universidad de la República" y que, en virtud de eso, se busca "acompañar a la familia de la agredida".

AHORA | Habla Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina



"Tuvimos una agresión a una estudiante de la Facultad dentro del edificio, inmediatamente terminada la clase, a manos de un agresor que era otro estudiante, compañero de generación".



"Lo que estamos haciendo… pic.twitter.com/WSWXRrSxbe — Telemundo (@TelemundoUY) September 1, 2026

El directivo dijo también en una rueda de prensa que "la Facultad de Medicina y toda la Universidad de la República van a respaldar el accionar de la Policía para aclarar todos los hechos que sean necesarios".

Por último, anticipó que el equipo de Psicología Médica de la institución abordará a "todos los estudiantes que estuvieron involucrados", de manera de combatir "la secuela de estrés postraumático" que implican los hechos.