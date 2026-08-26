Murió Rubén Rada: tristeza en la música del Río de la Plata

En la tarde de este martes, se dio a conocer que Omar Rubén Rada Silva, el músico, compositor, percusionista, cantante y actor uruguayo falleció a los 83 años. La noticia fue confirmada por su propia familia.

El artista uruguayo era un prócer de la música uruguaya y referente, a la vez, del rock nacional. En octubre tenía planificado tocar con Totem, su banda de los ‘70.

Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs.se fue y ahora descansa en paz nuestra querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más.

Un artista completo

Rada nació el 16 de julio de 1943 en el barrio Palermo de Montevideo, segundo hijo de Carmen María Silva y Raúl Rada. De niño soñaba con ser futbolista, pero una tuberculosis contraída a los dos años le cerró ese camino para siempre. Encontró en la música su forma de hacerse la vida. A fines de la década de 1950 ya formaba parte de los Hot Blowers, la banda de dixieland integrada también por Federico García Vigil, Ringo Thielmann y los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso. Antes de eso había pasado por comparsas como Añoranzas Negras y Morenada, y por la murga de Tito Pastrana, La Nueva Milonga.

Fue parte fundamental de los proyectos que redefinieron la música uruguaya. El más influyente fue El Kinto, la banda pionera del candombe beat que formó junto a Eduardo Mateo y que fusionó el candombe tradicional con el rock y el jazz de manera inédita. Luego se integró a Opa para su segundo disco, Magic Time, junto a Ringo Thielmann y los Fattoruso. En Buenos Aires armó S.O.S. (Sonido Original del Sur) junto al saxofonista Héctor "Finito" Bingert. Y fue parte esencial de Tótem, la banda que marcó un antes y un después en la historia de la música nacional.

En 1969 comenzó su carrera solista con el disco Rada, editado por Sondor y conocido luego como Las Manzanas por el enorme éxito de esa canción. A partir de ahí no paró. Durante más de seis décadas publicó más de treinta álbumes de estudio, llevó su música a los cinco continentes y desarrolló un sonido tan particular como identitario en el cruce del candombe, el rock, el jazz, el pop, la murga y el tango

Semanas atrás estuvo internado

El talentoso artista había sido debió ser internado de urgencia y estuvo bajo observación médica para monitorear su cuadro de salud por un diagnóstico de neumonía bilateral a comienzos del mes de agosto.

No fue la primera vez que el músico atravesaba complicaciones de salud ya que en 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, intervención de la cual logró recuperarse para retomar su carrera.