Murió Tim Curry, actor de la película "It" y "Mi pobre angelito"
El actor tenía 80 años y una extensa carrera en el mundo del cine. También participó de "The Rocky Horror Picture Show" y "Mi pobre angelito 2".
El actor británico Tim Curry murió a los 80 años en la noche del martes 25 de agosto. La noticia fue confirmada por medios especializados en espectáculo como el portal TMZ.
Curry padecía graves problemas de salud desde hacía más de una década. Fuentes policiales le informaron al medio citado que uniformados acudieron a su casa en Los Ángeles a las 11:23 de la noche de este martes. Todavía no se ha conocido de su causa de muerte.
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