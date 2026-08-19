¡Sorprendió! La película de Adrian Suar y Natalia Oreiro que rompe records

La dupla conformada por Adrián Suar y Natalia Oreiro volvió a convertirse en protagonista de la cartelera nacional. “Yo, Narciso” superó los 200.000 espectadores durante su primer fin de semana en los cines, un resultado que marca un importante éxito para el cine argentino y que le permitió a Suar superar una marca propia.

La película , escrita, dirigida, producida y protagonizada por Adrián Suar, quedó en el segundo puesto de la taquilla, únicamente por detrás de “Spider-man: Un Nuevo Día”. De esta manera, se ubicó por encima de grandes producciones de Hollywood como “La Odisea” y “El Final de la Calle Oak”, consolidando su buen desempeño frente a títulos de fuerte presencia internacional.

El resultado de “Yo, Narciso” también tiene un significado especial para Suar porque representa una mejora respecto de su anterior producción. Durante Semana Santa de 2025, “Mazel Tov” había reunido 116.329 espectadores, convirtiéndose en la película argentina más vista de ese año. Ahora, con más de 200.000 entradas vendidas en apenas unos días, Suar consiguió superar ampliamente aquella cifra y volvió a posicionar una producción nacional entre las películas más elegidas por el público.

De qué trata “Yo, Narciso”

La historia tiene como protagonista a Rocío Flores, interpretada por Natalia Oreiro, una profesora universitaria de sociología que se encuentra trabajando en un libro sobre el narcisismo moderno. Con el objetivo de comprender mejor a su “sujeto”, decide llevar adelante una investigación desde adentro y selecciona como caso de estudio a Máximo Rey, personaje interpretado por Adrián Suar. Se trata de un reconocido y carismático cirujano plástico.

Para acercarse a él sin levantar sospechas, Rocío adopta una identidad falsa y se presenta como una paciente interesada en realizarse un retoque estético. Su intención es observarlo y analizar su comportamiento sin que él descubra sus verdaderos motivos.

Sin embargo, el plan comienza a tomar otro rumbo cuando las consultas profesionales se transforman en citas. Máximo despliega su encanto y Rocío intenta mantenerlo a distancia mediante excusas cada vez más insólitas. Todo cambia cuando él descubre que se ha enamorado de ella y “el experimento” se descontrola. A partir de allí, la protagonista deberá intentar completar su investigación sin terminar atrapada por su propio juego.

“Yo, Narciso” se presenta como una comedia de enredos que utiliza el humor para abordar la obsesión por la apariencia, el ego masculino y los límites del deseo. El éxito inicial en salas demuestra, además, el interés del público por las producciones argentinas y marca un nuevo logro para Adrián Suar en la pantalla grande.