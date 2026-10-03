"Imbécil": Yanina Latorre apuntó contra un usuario que la criticó en las redes

La periodista destapó su bronca tras un posteo en el que se la acusó de maltratar a Cachete Sierra.

Yanina Latorre protagonizó un fuerte cruce en redes sociales después de que se viralizara un recorte de una entrevista que realizó junto a Agustín “Cachete” Sierra . La conductora cuestionó la manera en que un usuario presentó el fragmento y salió al cruce de una publicación que, según su interpretación, buscaba instalar una supuesta situación de maltrato hacia el actor.

El conflicto comenzó cuando la cuenta “Tele bizarra” compartió el video en X acompañado por un título que aseguraba que la mediática había “humillado en vivo” al intérprete . La publicación también planteaba una diferencia entre los respectivos programas de ambos. Frente a esa interpretación, la periodista decidió citar el contenido y respondió directamente al perfil que había difundido el fragmento.

“Sos tan imbécil, pero tan imbécil que sos digno o digna de lástima , escondida detrás de esa cuenta de mierda. Levantando el laburo que hacemos todos, menos vos”, escribió la comunicadora en su respuesta. De esta manera, cuestionó la utilización de fragmentos de programas para construir una interpretación diferente de la conversación original.

Sos tan imbecil, pero tan imbecil q sos digno o digna de lastima, escondida detras de esa cuenta de mierda Levantando el laburo q hacemos todos, menos vos Igual habla bien de mi q te hayas obsesionado Sos como los acosadores Buscas “cortecitos” para generar odio Probaste c… https://t.co/YuVpodLKaQ

La panelista continuó con su descargo y apuntó contra la práctica de publicar recortes de contenidos audiovisuales con títulos destinados a generar reacciones. “Igual habla bien de mí que te hayas obsesionado. Sos como los acosadores. ¿Buscás ‘cortecitos’ para generar odio? ¿Probaste laburar?”, expresó Latorre en la misma publicación.

Luego, la presentadora explicó cuál había sido el contexto de la conversación con Sierra y negó que existiera una disputa entre ambos. Según detalló, el intercambio había estado atravesado por la confianza y la ironía que comparten debido a su vínculo personal. “Y obviamente, para aclarar, Cachete es mi amigo y juntos manejamos la ironía. Cosa que los mediocres como vos no pueden”, afirmó.

Cuál fue el episodio que generó discordia

El episodio se originó a partir de una aparición televisiva de ambos en Telefe, donde mantuvieron un intercambio que posteriormente fue recortado y difundido de manera independiente en redes. La publicación que generó la respuesta de Latorre tomó una parte de la conversación y la presentó como una situación de enfrentamiento, una interpretación que la conductora rechazó públicamente.

Y obviamente esta demas aclarar, q cachete es mi amigo y juntos manejamos la ironia

Cosa q los mediocres como vos no pueden https://t.co/YuVpodMi0o — Yanina Latorre (@yanilatorre) October 2, 2026

La respuesta también puso nuevamente el foco sobre la circulación de fragmentos de programas en plataformas digitales. En los últimos años, diferentes contenidos televisivos son compartidos fuera de su contexto original y acompañados por títulos o descripciones que pueden modificar la interpretación de una escena. En este caso, Latorre sostuvo que eso había ocurrido con su charla junto a Sierra.