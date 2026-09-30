Fulminaron a Lola Latorre y Yanina explotó en redes: trató de "idiotas" a los que la criticaron.

Un gesto de la influencer en su debut en el streaming de Masterchef no fue bien recibido por la audiencia.

Lola Latorre debutó en el ciclo de streaming de MasterChef Celebrity y un comentario que hizo en plena publicidad no pasó inadvertido en las redes. Rápidamente, la joven recibió una catarata de críticas en las redes sociales y Yanina Latorre explotó en X.

Todo ocurrió mientras reaccionaba al programa de cocina. En medio de la transmisión, Agustín "Cachete" Sierra promocionó una marca de productos lácteos y tomó leche directamente de la botella. Al ver la escena, la influencer no pudo ocultar su reacción y repitió varias veces una frase que los televidentes no le perdonaron: "Me da un asco".

Si bien la reacción de Lola Latorre estaba dirigida al gesto de beber del pico de la botella, al producirse en medio de una publicidad algunos usuarios interpretaron las palabras de la influencer como un comentario contra el producto que el actor estaba promocionando.

Rápidamente el recorte comenzó a circular en X y varios usuarios cuestionaron su actitud. "Amo que Yanina cree que a la piba no la quieren por ser su hija, cuando en realidad cae mal por ella misma"; "Estás en un programa de cocina y decís 'qué asco' por un alimento"; "Los de la marca de la leche, chochos", fueron algunos de los comentarios que dejaron plasmados los televidentes.

Frente a la ola de comentarios, Yanina Latorre no dudó en intervenir en X para defender a su hija. La conductora explicó que Lola reaccionó de esa manera porque su compañero tomó leche directamente del pico de la botella y negó que sus palabras hayan sido dirigidas contra la marca. Incluso, remarcó que la joven abogada suele trabajar con distintas firmas. Además, Yanina aseguró que las críticas contra Lola tienen que ver con el hecho de ser su hija y apuntó contra quienes la cuestionaron al señalar que lo hacen por "envidia".

Yanina Latorre se suma a Telefe: qué pasa con el programa que tiene en América

Yanina Latorre sorprendió al anunciar que tendrá un nuevo desafío en Telefe, aunque su llegada al canal será por tiempo determinado y no implicará su salida de América TV. La panelista continuará al frente de SQP, pero sumará una participación especial vinculada con MasterChef Celebrity. La propuesta estará relacionada con el streaming del canal y tendrá como protagonistas a los participantes que vayan quedando eliminados.

La noticia fue revelada por la propia conductora durante una emisión de su ciclo televisivo, aunque inicialmente decidió jugar al misterio para que sus compañeros descubrieran de quién estaba hablando. “Se suma a MasterChef y no es a cocinar”, adelantó. Luego explicó que se tratará de un programa satélite inspirado en el formato que realizó Santiago del Moro durante otras temporadas del reality, con entrevistas a quienes abandonen la competencia.

Según detalló la periodista, el ciclo todavía no tiene nombre definido y será emitido a través de las plataformas digitales de Telefe. “Va a haber una entrevista a cada uno de los participantes que vaya saliendo. Es para el streaming”, contó al brindar algunos detalles de la propuesta. De esta manera, la mediática tendrá la tarea de recibir a los concursantes después de su eliminación y protagonizar conversaciones en las que buscará conocer sus sensaciones tras abandonar la cocina.

El anuncio tomó por sorpresa a sus compañeros, aunque Pía Shaw y Nico Peralta rápidamente descubrieron que la protagonista era ella. “Me dio la autorización Juan Cruz Ávila para contarlo. Le voy a hacer la entrevista picante a cada uno de los que salga”, aseguró la panelista, dejando en claro que buscará imprimirle su característico estilo a las conversaciones. Su incorporación se producirá además en un contexto de fuerte exposición para el reality gastronómico.