¡Qué reflexión, Aristóteles!: el "profundo" análisis de Mauro Icardi sobre estar desempleado que desató una ola de críticas

El futbolista apuntó contra quienes lo critican por no haber firmado aún un nuevo contrato. El filosófico mensaje en Instagram .

Mauro Icardi dejó una profunda reflexión en Instagram, en un tono parecido a los influencer que invitan a ser "tu propio jefe". Cansado de las críticas , utilizó su cuenta personal -con 13,5 millones de seguidores- para callar las valoraciones negativas que recibe por su incierto futuro laboral como futbolista, el mismo que habría llevado a la China Suárez a tomar una decisión particular con respecto a su trayectoria laboral.

Su futuro es incierto. No renovó contrato con el Galatasaray de Turquía, mismo que se venció el 30 de junio del corriente año. Desde ese momento el jugador se encuentra en condición de "jugador libre" y cuenta con el pase en su poder, lo que le otorga la potestad de negociar con un club sin depender de otro para salir. Debido a las críticas por esta situación, lanzó un posteo furioso en el que le bajó la espuma a su presente.

"Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección", comenzó escribiendo

En su relato, sumó: "Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí", escribió y luego apuntó sin escrúpulos con un mensaje especial: "Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor". Yo ya lo tengo todo. A eso le sumó emojis de rostros enviando besos y fotos de él entrenando.

En torno a ese posteo que al paso de 14 horas recibió cerca de 300 mil 'me gusta', hicieron un sinfín de comentarios: desde algunos positivos a otros con tono de burla. "Gracias Mauro ahora sé qué decirle a mi familia cuando me pregunten si encontré laburo", escribió un usuario entre risas. Otro, escribió: "Te banco a full. Disfrutá tu vida como lo mereces".