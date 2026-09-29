Félix y el sueño de Primera: el nene de Las Lajas que juega a lo Paredes y quiere replicar la hazaña del Huevo Acuña

Tiene 10 años y ya juega con los más grandes. Seleccionado por Vélez en Zapala, se prepara para una semana a prueba en la Villa Olímpica.

El furor del Mundial no se apagó nunca en el interior neuquino. Cada tarde, cuando cae el viento, en cada canchita de tierra de Las Lajas, Loncopué y Zapala hay un nene que se calza los botines y se imagina levantando la Copa. Uno de ellos es Félix Fran.

Con apenas 10 años, Félix tiene claro lo que quiere. Cuando le preguntan, no duda: "Mi sueño es llegar a Primera". Y lo dice jugando de 5, raspando, metiendo, ordenando al equipo, a lo Paredes. Su ídolo es justamente Leandro Paredes, es hincha fanático de Boca y juega con esa guapeza que tanto gusta en el fútbol argentino.

La historia del Huevo Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022 y surgido de la cantera de Zapala de la mano del famoso Patricio Meliqueo (Don Cubillas), creador del Huevito Acuña, es el espejo donde se miran todos los pibes de la Cuenca del Agrio. Félix es parte de esa misma escuela.

Categoría 2016, Félix fue a probarse a Don Bosco de Zapala en la captación que hizo Vélez Sarsfield el pasado 31 de julio. Probó en su categoría y, como le sobraba, lo pusieron a jugar con categoría 2013, con nenes tres años más grandes. Ahí lo ficharon. No es la primera vez que lo miran. Hace dos años, Argentinos Juniors también puso los ojos en él y lo hizo viajar a Buenos Aires. Ahora es Vélez el que lo espera.

La fecha ya está: del 12 al 16 de octubre, Félix pisará la Villa Olímpica de Vélez, en Liniers, para entrenar una semana a prueba con los chicos del club.

Hoy Félix juega dos ligas a la vez para no parar: la Liga de la Cuenca del Agrio en Loncopué para Las Águilas del profe Ale Sánchez, y la Liga de Desarrollo de Don Bosco en Zapala para Olimpo, bajo la coordinación del propio Meliqueo. Entrena además con La Carlota, otro de los clubes del pueblo de Las Lajas que lo abraza.

El sueño que se sostiene en familia

Detrás de cada pibe que busca consagrarse hay una familia que hace un esfuerzo enorme. Lo afirmó su padre, Marcos Fran: "Uno como papá quiere que el hijo cumpla su sueño. Uno trata de estar, de acompañar".

Y acompañar hoy cuesta. El viaje a Buenos Aires no es solo el micro. Es el alojamiento, porque la pensión está a unas cuadras del club, es la comida de una semana, es moverse todos los días por Capital.

Por eso la familia largó una rifa tómbola solidaria. Son solo 130 números a $10.000, con más de nueve premios donados por vecinos y comercios. La secretaria de Deportes de la provincia, Marita Villone, se comunicó para ofrecer ayuda con los aéreos y la diputada Patricia Fernández ofreció los pasajes de colectivo Las Lajas - Neuquén. Pero falta el resto, y cada peso suma.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al Celular: 2942 599523 o al alias de Mercado Pago: FRANMS.MP a nombre de Marco Samuel Fran.

A dos semanas de pisar el suelo de Buenos Aires, los campos deportivos de Vélez, hoy hay un niño en Las Lajas que se calza los botines cada tarde y sale a entrenar porque sabe que de ese entrenamiento puede salir un lugar en el fútbol de Primera. A lo Paredes, de 5, con el corazón de todo un pueblo en los pies.-