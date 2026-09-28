Conoció el hambre y la calle: hoy es abogada, formó su Asociación y ayuda a cientos de familias en Neuquén

Evelyn Saavedra conoció el hambre, pasó frío y también supo lo que era vivir en la calle. Años después se recibió, formó una familia y convirtió aquella experiencia en el motor de una organización que hoy acompaña a cientos de personas.

“Me tocó conocer la calle, me tocó conocer el hambre, me tocó pasar frío” , contó Evelyn Saavedra durante una entrevista en Al Final de Todo, por LU5 AM600. De aquella etapa, habla poco. Su padre todavía vive y prefiere cuidar una historia familiar que tiene heridas que no necesita exponer. Pero hay algo que sí tiene claro: “Una oportunidad puede cambiar una vida”. Ella tuvo la suya y desde hace más de una década trabaja para que otros también puedan encontrarla.

Saavedra es abogada, mediadora, periodista y referente social. Es además fundadora de la Asociación Civil Moirú , una organización que nació en 2013 y que actualmente "despliega una extensa red de asistencia, capacitación y acompañamiento comunitario en Neuquén”.

Ese trabajo acaba de colocarla entre las ocho personas seleccionadas como Abanderadas de la Argentina Solidaria 2026 , luego de un proceso que reunió 841 postulaciones de todo el país.

Para ella, “detrás de esa distinción están también las decenas de personas y organizaciones que trabajan todos los días sin demasiados recursos y, muchas veces, lejos de cualquier reconocimiento público”.

La historia de Moirú comenzó en Loncopué. En 2013, Evelyn y un grupo de amigos pusieron en marcha un comedor de verano. “Durante el receso escolar dábamos el almuerzo a chicos y chicas y complementamos la tarea con una colonia de vacaciones donde también podían merendar”, contó. La preocupación, dijo, era concreta: “Cuando terminaban las clases, había familias para las que también se interrumpía una parte importante de la alimentación de sus hijos”.

Maria Isabel Sanchez

En 2018, por cuestiones familiares, Evelyn se mudó a Neuquén. El proyecto creció, sumó personas y amplió su alcance. En 2023 obtuvieron la personería jurídica y terminó de consolidarse como Asociación Civil Moirú.

Hoy su base operativa funciona en Colonia Rural Nueva Esperanza. “Allí tenemos el depósito del banco de alimentos, un banco de ropa y útiles, un centro infotecnológico y espacios en los que se desarrollan talleres y capacitaciones”, explicó.

“Desde ese lugar, la organización fue extendiendo su presencia hacia Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa, Zapala, Aguada San Roque, Las Lajas y Bajada del Agrio, entre otros puntos de la provincia”, agregó.

“En la región de la Confluencia trabajan alrededor de 30 voluntarios y una cantidad similar participa en el resto de Neuquén. Una particularidad atraviesa ese entramado: varias de las personas que alguna vez llegaron buscando ayuda hoy también son voluntarias”, comentó Evelyn. Y contó que Moirú asiste de manera directa a 117 familias, que representan aproximadamente 600 personas, y además acompaña a una red de comedores y merenderos.

“Los alimentos son la primera demanda, pero nunca la única”

“En el contacto cotidiano aparecen chicos que no van a la escuela porque no tienen zapatillas o ropa, adolescentes que dejaron sus estudios para trabajar, familias atravesadas por situaciones de consumo, personas con discapacidad que necesitan resolver cuestiones de movilidad y migrantes que requieren asistencia para acceder a documentación o patrocinio legal”, indicó.

“Con hambre no se puede estudiar”, dijo Evelyn. Esa frase resume buena parte de la lógica con la que trabajan.

Según explicó, la asociación articula con escuelas, jardines, defensorías, fiscalías, áreas de Salud y Educación, municipios, organismos nacionales, profesionales y empresas privadas. "Psicólogas y trabajadoras sociales participan de distintos acompañamientos, mientras abogados y contadores colaboran con las organizaciones que integran las redes comunitarias”, contó.

“También impulsamos RAIN, la Red de Asociativismo y Empresas Neuquinas, a través de la cual distintas organizaciones reciben acompañamiento para ordenar rendiciones, balances y otros aspectos necesarios para sostener su trabajo”, comentó Saavedra.

El escenario en el que Moirú desarrolla buena parte de su tarea está lejos de ser sencillo. Trabajan incluso dentro del basural de Colonia Rural Nueva Esperanza.

Evelyn conoce la crudeza de ese lugar, pero se resiste a mirar solamente lo que falta. “Sin romantizar la basura, para mí el basural es un lugar de oportunidades también”, explicó. “Allí hay adolescentes que trabajan y que, cuando terminan, salen del basural para asistir a capacitaciones”, recordó.

Esa realidad abrió uno de los próximos desafíos de la organización: encontrar alternativas educativas para jóvenes que quieren estudiar pero que, por necesidad, también tienen que trabajar.

“El problema no se resuelve solamente consiguiendo una vacante escolar. En algunos casos hay que garantizar transporte. En otros, ropa, calzado o comida. Y en muchos, encontrar una modalidad educativa que pueda adaptarse a una vida atravesada por obligaciones que otros adolescentes de la misma edad no tienen”, explicó.

"La articulación no es una opción sino una necesidad"

Las capacitaciones son otra de las herramientas con las que intentan abrir caminos. “Una de las últimas estuvo vinculada con la certificación en manipulación de alimentos y fue dictada junto al nutricionista Samuel García. La convocatoria superó ampliamente el cupo disponible: otras 117 personas quedaron esperando una nueva oportunidad para realizarla”, dijo Evelyn.

“Detrás de la estructura solidaria hay también una extensa red de alianzas. Moirú recibe colaboración de empresas petroleras, comercios, instituciones educativas y distintos organismos públicos”, dijo. Saavedra destacó el trabajo realizado durante los últimos años con empresas como “Total y Vista, además de otras firmas que colaboran con el banco de alimentos”.

“En Aguada San Roque, por ejemplo, durante 2025 se dictaron 17 talleres de fortalecimiento comunitario. Durante este año las capacitaciones continuaron en Colonia Rural Nueva Esperanza”, señaló. “También existen acuerdos para utilizar espacios donde desarrollar actividades. La Universidad de Flores, por ejemplo, cedió instalaciones para distintas capacitaciones”, agregó Saavedra. Para Evelyn, “esa articulación no es una opción sino una necesidad”.

“Moirú trabaja con el gobierno provincial, con municipios y también con organismos nacionales. En su espacio, el Centro de Acceso a la Justicia brinda servicios destinados, entre otros sectores, a comunidades migrantes”, recordó.

“Las diferencias políticas no pueden impedir que una respuesta llegue a quien la necesita. Es imposible no trabajar en equipo”, afirmó Saavedra.

“No tengo aspiraciones políticas"

Su fe también forma parte de ese recorrido. Participa en la comunidad María Madre de la Iglesia y entiende ese espacio como “otra forma de ponerse al servicio de los demás". Pero cuando se le pregunta por la relación entre asistencia social y política marca un límite: “No tengo aspiraciones políticas. A mí lo único que me mueve es poder ayudar, es estar”, aseguró.

"Estar" es una palabra sencilla que se repite varias veces y que, de alguna manera, atraviesa toda su historia. Porque no todos los problemas se pueden resolver en el momento. No siempre hay recursos. No siempre existe una respuesta rápida. Evelyn recuerda que “hubo un momento de su propia vida en el que alguien estuvo”.

Maria Isabel Sanchez

“Cuando la oportunidad se cruza con el esfuerzo, con las ganas, se puede salir adelante”, sostuvo. “La postulación como Abanderada de la Argentina Solidaria llegó desde la propia comunidad. Después vinieron los formularios, la presentación de proyectos y la documentación de la asociación”, recordó.

Hace algunas semanas atrás, recibió una llamada de Canal 13. Había quedado entre las ocho personas seleccionadas en todo el país entre 841 postulaciones.

La noticia encontró a una mujer muy distinta de aquella que alguna vez conoció el hambre y el frío, pero que no se olvida de ella.

Hoy tiene una profesión, una familia y una organización que creció hasta acompañar a cientos de neuquinos.

La oportunidad que un día cambió su historia no quedó solamente en su historia.

Evelyn decidió convertirla en una oportunidad para otros.