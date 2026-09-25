Llegaron de Mendoza a Neuquén hace más de 40 años y hoy su hija continúa el legado con una vinoteca innovadora

Aldo y Betty abrieron su primer vinoteca hace 20 años. María Delia creció dentro de ese mundo y hoy inicia una nueva etapa con un proyecto cerca del río.

Hace más de 40 años, Aldo y Betty llegaron a Neuquén desde San Rafael, Mendoza, con un vínculo que terminaría marcando la historia de su familia: el vino. Hoy, su hija María Delia tomó aquella historia y decidió apostar por el mismo camino y abrir su propia vinoteca , aunque con una vuelta de tuerca.

María Delia Fernández es neuquina por adopción. Vive en la ciudad desde los dos años y creció viendo cómo sus padres construían un negocio alrededor de una actividad que, con el tiempo, también se convirtió en parte de su propia vida. Hace más de 20 años, la familia abrió Lagar, una de las primeras vinotecas de la zona, y desde allí acompañó los cambios en la manera de comprar y disfrutar el vino.

A la par que crecía su pasión por el vino, María Delia también veía cómo se transformaba la ciudad que la había recibido años atrás. Con esa mirada puesta en el presente y en una Neuquén que continúa expandiéndose, hace aproximadamente un mes y medio decidió dar un nuevo paso y abrir su propio espacio en una zona que también atraviesa su propia transformación.

La primer vinoteca de la familia

La pasión mendocina por el vino viajó con Aldo y Betty cuando decidieron hacer de Neuquén su lugar. Convirtieron en oficio una actividad que conocían de cerca, sin saber que con el tiempo se convertiría en el legado familiar. Primero fue la distribución y después llegó el desafío de acercar las botellas directamente a los consumidores.

Cuando abrieron aquella primera vinoteca, el formato todavía resultaba extraño para buena parte de los neuquinos. Era un concepto poco conocido: un local dedicado exclusivamente al vino, repleto de botellas de distintas etiquetas y bodegas, un mundo inmenso donde también había lugar para preguntar, elegir y dejarse aconsejar.

Omar Novoa

El local estaba sobre Félix San Martín. Allí permanecieron durante unos diez años. María Delia recuerda que más de una vez los clientes entraban y preguntaban qué era ese negocio. Entre risas recuerda que algunos incluso pensaban que se trataba de una bodega.

Tampoco faltaron quienes dudaron del lugar elegido. En aquella época, según recuerda, la zona estaba asociada principalmente a casas de repuestos y no parecía el sitio más adecuado para instalar una vinoteca. Sin embargo, la apuesta funcionó y aquel primer local se convirtió en el lugar donde la familia comenzó a ganar sus primeros clientes fieles.

Después llegó la mudanza a la calle Edelman, donde continuaron desarrollando la actividad hasta la actualidad. Con los años, también cambió la manera de entender el negocio: el vino dejó de ser solamente una botella que alguien elegía para llevarse a casa y empezó a abrir la puerta a otro tipo de encuentros.

Más que una botella

Las primeras catas surgieron de manera casual. Con el tiempo se fueron convirtiendo en encuentros más organizados y, desde hace aproximadamente dos años, comenzaron a realizarse con grupos reducidos y la participación de especialistas.

Por allí pasaron enólogos, ingenieros agrónomos y hasta propietarios de bodegas, tanto de Mendoza como de la región. La intención era que quienes participaban pudieran conocer algo más que el contenido de una botella: de dónde viene, cómo se produce y qué decisiones hay detrás del vino que finalmente llega a la copa.

Para ella, parte del atractivo está justamente en esa posibilidad de sentarse frente a quien conoce el proceso desde adentro y hacer preguntas. Saber, por ejemplo, por qué una planta fue trabajada de determinada manera o qué decisiones tomó un ingeniero agrónomo para conseguir las características de un vino.

Ese cambio también modificó la manera en que entiende su propio negocio. “Hoy no es abrir un local y esperar que vengan a comprarte”, asegura. La apuesta pasa por ofrecer algo más que un producto y generar un espacio donde el consumidor pueda sumergirse en una experiencia completa.

Una nueva etapa a metros del Paseo de la Costa

María Delia creció rodeada de vinos, pero cuando decidió hacer de ese mundo su propio camino buscó sumar herramientas que le permitieran darle una identidad diferente. Estudió Administración de Empresas y también realizó cursos y capacitaciones vinculadas al vino. Así fue combinando el conocimiento de una actividad que conocía desde chica con las herramientas para pensarla desde otro lugar.

Este año decidió iniciar un proyecto propio, aunque sin alejarse de la historia familiar. Así nació NegroAmaro, una nueva vinoteca ubicada en Altos del Limay, a pocos minutos del Paseo de la Costa.

La elección del lugar tampoco fue casual. María Delia observaba cómo Neuquén continuaba creciendo hacia ese sector de la ciudad, con nuevos barrios residenciales, loteos y construcciones que comenzaban a cambiar la fisonomía de la zona. Allí encontró un espacio para desarrollar una propuesta que, además del vino, tuviera lugar para los encuentros y el disfrute.

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También tuvo en cuenta algo más cotidiano: el tiempo. Para quienes viven al sur de la ciudad, llegar hasta el centro después de la jornada laboral puede significar atravesar el tránsito y buscar un lugar donde estacionar. En Altos del Limay, en cambio, la idea es otra: llegar con tranquilidad, estacionar y quedarse un rato.

La propuesta busca correrse de la lógica de entrar, elegir una botella y salir. En el local hay, por ejemplo, un dispenser de vinos cuyas etiquetas van rotando, para que quienes se acerquen puedan servirse una copa y descubrir nuevas variedades.

Omar Novoa

A poco más de un mes de la apertura, María Delia asegura que la respuesta fue positiva. Las primeras catas comenzaron a reunir grupos reducidos y buena parte de quienes participan son vecinos de los barrios cercanos, algo que para ella confirma que aquella zona que eligió para comenzar una nueva etapa también está construyendo su propia identidad.

NegroAmaro Club: de qué se trata la propuesta

Hay otra parte del proyecto que María Delia comenzó a construir incluso antes de abrir las puertas: una membresía pensada para quienes disfrutan descubrir nuevos vinos.

La idea es sencilla: cada mes propone una selección de botellas elegidas personalmente por ella, con la intención de acercar novedades, bodegas y variedades que quizás todavía no forman parte de las elecciones habituales de sus clientes.

Omar Novoa

NegroAmaro Club surgió mientras el local todavía estaba en obra. Más que promocionar una futura apertura, María Delia buscaba comenzar a formar una comunidad alrededor del proyecto y generar un vínculo con quienes compartían ese interés por el vino.

La membresía no tiene costo mensual ni obliga a realizar una compra. Cada mes se presenta una nueva selección y cada persona decide si quiere reservarla o dejarla pasar y esperar la propuesta siguiente.

Detrás de cada selección hay además un criterio. María Delia los elige personalmente y busca que exista algún hilo que las conecte: puede ser una región, una característica particular o una forma de recorrer distintos aspectos del mundo vitivinícola. La intención es que los vinos no aparezcan como una lista al azar, sino como una pequeña invitación a conocer algo nuevo.

La propuesta de septiembre, por ejemplo, tuvo como protagonistas a tres vinos de Familia Schroeder, acompañados por chocolates de La Vieja Aldea. El maridaje permitió sumar dos productos de empresas regionales a una misma experiencia.

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“Siempre busco también alguna coherencia entre esos tres vinos”, explicó María Delia. De esta forma, cada selección puede servir tanto para quienes todavía no se animan a salir de sus etiquetas habituales como para aquellos que simplemente tienen curiosidad por probar algo diferente.

El legado de Aldo y Betty

Sus padres todavía están vinculados a la vinoteca familiar y María Delia continúa colaborando con la gestión del negocio. Aldo y Betty, de 74 y 72 años, comenzaron a trabajar muy jóvenes y hoy, de a poco, intentan soltar algunas responsabilidades. Pero dejar el trabajo no parece ser todavía una decisión sencilla para quienes durante tantos años hicieron de esa actividad una parte importante de sus vidas.

Para María Delia, continuar ese camino tampoco significa repetir exactamente lo que hicieron sus padres. Hay una historia que la precede, pero también una ciudad que cambió, nuevos hábitos y otra manera de acercarse al vino.

NegroAmaro es su manera de continuar una historia familiar, pero a su manera. Porque si antes el desafío era explicar qué era una vinoteca, ahora la pregunta parece ser otra: qué hay detrás de cada botella.

Y para ella, la respuesta puede estar en una copa compartida, en una charla, en una etiqueta que alguien se anima a probar por primera vez o simplemente en el tiempo que se decide dedicarle a ese momento.