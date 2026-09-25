La Neuquinidad y el valor de hacer valer lo propio

El rol de Rolando Figueroa en la defensa de los intereses de las familias neuquinas. La estrategia ante el gobierno nacional y la sincronización con los alfiles legislativos que el gobierno neuquino tiene en el Congreso Nacional.

El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo esquema de subsidios para la Zona Fría. El resultado final, más allá de las especulaciones sectoriales, deja una certeza ineludible: Neuquén hizo valer su peso específico y resguardó el bolsillo de los hogares de sus habitantes.

La ratificación del subsidio del 50% para el precio del gas en la Patagonia no es un golpe de suerte ni una concesión graciosa del centralismo porteño; es el fruto directo de una estrategia de gestión, del gobernador Rolando Figueroa, oportuna y firme; luego convalidada por la senadora nacional, Julieta Corroza , y la diputada nacional; Karina Maureira , en el seno del Congreso Nacional

Cuando, a mediados de este mes, el mandatario neuquino se plantó ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo hizo con la fuerza que dan los datos y la realidad productiva de la provincia.

Neuquén es la gran productora de gas de la Argentina. Durante años, la lógica de los gobiernos centralistas, radicales, peronistas y del PRO, pretendió que desde estas tierras se subsidiaran los lujos y las piletas climatizadas de otras latitudes; mientras los creadores de la riqueza energética pagaban facturas desproporcionadas. Ese contrasentido histórico empezó a crujir, durante los continuos reclamos del actual gobernador neuquino.

Figueroa hizo notar el contraste en este tema pero también alza su voz con lo que entiende es un reparto, inequitativo, ineficaz e injusto, de las regalías de Vaca Muerta que día a día ingresan en goteo constante en cada uno de los tesoros de las administraciones provinciales.

“Con solo, el 13% de lo que se reparte, los neuquinos, auténticos dueños del recurso Vaca Muerta, financiamos toda la inversión que debemos hacer en infraestructura y servicios; atendiendo, incluso, la demanda de un promedio de 85 personas que se radican diariamente en nuestra provincia”, reitera el gobernador ante los encumbrados ministros del gobierno nacional cada vez que hace notar los contrastes en la vieja política distributiva que Nación aplica con Neuquén y el resto de las provincias.

La coherencia del reclamo del reclamo, de Zonas Frías, en los despachos oficiales, se completó en los recintos del Congreso nacional. El voto a favor de la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, este jueves, no hizo más que convalidar el camino que ya había marcado en mayo la diputada Karina Maureira al dar media sanción al proyecto denominado de las “zonas frías”. Hubo, en el accionar, un bloque monolítico en la defensa de los intereses locales.

Figueroa y sus alfiles en el Congreso Nacional dieron un paso más en su estrategia de defensa de los intereses neuquinos por sobre las discusiones que plantean los referentes libertarios y peronistas que hacen de sus diferencias políticas una grieta cada vez más obscena y “sinsentido”.

Lo sucedido en la Cámara Alta del Congreso Nacional, no es más que un botón de muestra de lo que nos espera en los meses venideros. Un camino extenso y sinuoso en el que abundarán las chicanas y golpes bajos; muy lejos de las necesidades de la sociedad.

La aprobación de la ley de Zonas Frías demuestra que la defensa de la provincia no se hace con discursos altisonantes, sino con gestión estratégica y votos decisivos.

En un escenario nacional complejo, La Neuquinidad demostró que el federalismo no se negocia: se ejerce protegiendo a cada familia neuquina.