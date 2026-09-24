Empezó solo y hoy, en familia, va por un local de 680 metros cuadrados: la historia de Grupo Saldaña

El crecimiento del transporte y Vaca Muerta acompañó la transformación de esta empresa que ahora inaugurará su espacio propio a metros de la Av. Mosconi.

Carlos Saldaña junto a su familia, aquella que lo acompaña diariamente en su negocio y su vida.

Carlos Saldaña junto a su familia, aquella que lo acompaña diariamente en su negocio y su vida. Omar Novoa

La historia de Grupo Saldaña está atravesada por los repuestos, los camiones, el crecimiento de Neuquén y una familia que decidió hacer de un oficio un proyecto de vida . Lo que comenzó como un pequeño desafío comercial hoy se prepara para dar uno de sus pasos más importantes: la mudanza desde un establecimiento de 220 metros cuadrados hacia un local propio de 680 metros cuadrados.

Detrás de ese crecimiento está Carlos Saldaña, quien comenzó a trabajar en el rubro cuando tenía apenas 15 años . Primero fue cadete y luego a cumuló dos décadas de experiencia en concesionarios oficiales. Su recorrido independiente comenzó en 2007 mediante una sociedad comercial y, tras finalizar aquella etapa, en octubre de 2013 se animó y abrió Saldaña Trucks , su propio negocio de repuestos.

Con 57 años de vida, la historia personal de Carlos en el sector se remonta al año 1985 y está próxima a alcanzar las cuatro décadas de sacrificio y crecimiento.

“Yo voy a cumplir casi 40 años de trayectoria en lo que es repuestos”, destacó.

Carlos comenzó a trabajar en el rubro a los 15 años y hoy, con casi 40 años de trayectoria, construyó un imperio. Omar Novoa

Grupo Saldaña: cómo se construye un imperio familiar

El negocio comenzó a funcionar en 2013 en un local alquilado de la calle J. J. Lastra al 1062, en la capital neuquina, el mismo lugar donde actualmente funciona. Carlos recordó que arrancó trabajando solo, pero la demanda rápidamente comenzó a crecer: apenas 20 días después tuvo que incorporar a su primer empleado. Actualmente, entre los dos comercios, el equipo está integrado por 10 personas, incluidos tres de sus hijos.

Ese componente familiar es uno de los rasgos centrales del proyecto. Leandro Saldaña trabaja a tiempo completo junto a su padre y es su mano derecha; Claudio Soria colabora durante las mañanas en tareas administrativas, mientras que Camila trabaja durante toda la jornada en la administración de Saldaña Pick-ups.

“Tengo cuatro hijos. Tengo dos varones y dos mujeres, de los cuales hoy tres de ellos están trabajando en el negocio”, contó Carlos. “Tengo cuatro hijos. Tengo dos varones y dos mujeres, de los cuales hoy tres de ellos están trabajando en el negocio”, contó Carlos.

El crecimiento también llevó a diversificar el negocio. Durante sus primeros años, la empresa estuvo dedicada exclusivamente a los repuestos para camiones; sin embargo, debido a la demanda, sumó otro espacio.

El primer negocio de Grupo Saldaña comenzó a funcionar en 2013 en un local alquilado de la calle J. J. Lastra al 1062.

“En nuestros comienzos tuvimos únicamente la venta de repuestos de camiones, que es Saldaña Trucks”. "En el 2022 abrimos Saldaña Pickups porque nuestros mismos clientes nos pedían si podíamos venderles repuestos de pickups, de camionetas", explicó.

Ahora, la familia avanza en la conformación de una SRL denominada Grupo Saldaña Repuestos, que integrará ambas unidades comerciales.

En el 2022 sumaron un nuevo espacio, Saldaña Pick up. Omar Novoa

Vaca Muerta y un mercado que cambió al ritmo de Neuquén

El crecimiento de la empresa tuvo como telón de fondo la transformación económica que experimentó Neuquén. Carlos recordó que cuando abrió su comercio todavía no existía el nivel de actividad que actualmente genera Vaca Muerta, pero el desarrollo petrolero fue modificando progresivamente el mercado.

“Nuestro crecimiento de a poco fue con el mismo crecimiento que tuvo hoy Vaca Muerta”, resumió el empresario. “Nuestro crecimiento de a poco fue con el mismo crecimiento que tuvo hoy Vaca Muerta”, resumió el empresario.

Un ejemplo de la importancia que adquirió el rubro ocurrió durante la pandemia. El local permaneció cerrado aproximadamente entre 25 y 30 días antes de comenzar a trabajar nuevamente mediante guardias, debido a que la actividad vinculada a los camiones que operaban para el sector petrolero fue considerada esencial.

En Grupo Saldaña no solo trabaja Carlos, sino también tres de sus cuatro hijos. Omar Novoa

“El camión que trabajaba en el petróleo era esencial y el repuesto del camión también tenía que ser esencial”, explicó Saldaña sobre aquel período.

En este contexto, la disponibilidad inmediata de los repuestos se convirtió en un aspecto fundamental. “El camión deja de trabajar y el camión deja de facturar”, resumió Carlos al explicar por qué el stock local adquirió tanta importancia con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera.

Stock, precio y buen servicio: la combinación necesaria

Carlos considera que uno de los puntos fuertes de Grupo Saldaña es la combinación entre disponibilidad de stock, precios y buen servicio y atención al cliente.

“Lo que hoy nos caracteriza es que tenemos muy buen stock, tenemos buen precio y tenemos buen servicio”, aseguró y destacó que la atención a un cliente no termina cuando una pieza no está disponible en las estanterías.

“Si no lo tengo, te lo consigo”, remarcó.

La posibilidad de disponer de las piezas en Neuquén también evita tener que solicitarlas a Buenos Aires, Rosario, Mendoza u otros mercados y afrontar demoras que pueden impactar directamente sobre la actividad.

La firma vende a todo tipo de público, desde propietarios de un único vehículo hasta grandes compañías. “Desde el que tiene un camión al que tiene 500 camiones”, graficó Saldaña.

El nuevo local, que se inaugurará pronto, está ubicado en la calle Tinogasta al 4371. Omar Novoa

El gran salto: de 220 a 680 metros cuadrados

El aumento del volumen diario de ventas terminó impulsando una decisión clave para la familia: trasladar las operaciones a un inmueble propio, ubicado en Tinogasta 4371. Con esta apuesta, Grupo Saldaña ofrecerá a sus clientes un servicio más personalizado.

El cambio de escala es significativo. Actualmente, la empresa trabaja sobre unos 220 metros cuadrados, mientras que el nuevo establecimiento dispone de 680 metros cuadrados construidos.

Para el empresario, la diferencia es sustancial: “Es muchísimo, pero muchísimo mejor”.

Carlos aseguró que "desde los 15 años agradezco que tengo esta profesión; amo mi profesión”. Omar Novoa

El nuevo espacio permitirá contar con mayor capacidad para almacenar repuestos, mejorar la atención y disponer de estacionamiento exclusivo para los clientes. La ubicación, además, se encuentra a unos 100 metros de la avenida Mosconi.

“Donde hoy nos vamos tenemos mejor espacio para stock, mejor espacio para atención, mejor estacionamiento. O sea, todo es positivo lo que tenemos en nuestro negocio nuevo”, aseguró.

El nuevo establecimiento dispone de 680 metros cuadrados construidos.

Cómo es el nuevo local de Grupo Saldaña

Carlos explicó que el nuevo edificio tendrá un amplio salón de ventas, un sector administrativo de mayores dimensiones, vestuarios y duchas para los trabajadores, comedor equipado y un depósito de 25 metros de largo por 20 de ancho.

Además, dispondrá de un portón lateral para permitir el ingreso de los transportes y facilitar la descarga de pallets directamente en el depósito. Todo esto permitirá ampliar el stock y mejorar las condiciones tanto para los trabajadores como para quienes llegan diariamente en busca de repuestos.

El salto de 220 a 680 metros cuadrados representa mucho más que una mudanza. Es el resultado de una historia que comenzó con una sola persona detrás del mostrador y que fue creciendo junto con el transporte, la actividad petrolera y la economía regional.

“Amo lo que hago, me encanta, me gusta satisfacer al cliente y que el cliente se vaya conforme” concluyó Carlos. Omar Novoa

Por qué apostar a Neuquén

Para Carlos Saldaña, además, existe un componente personal que explica por qué decidió continuar invirtiendo en Neuquén. Nacido y criado en Plottier, asegura que después de casi cuatro décadas sigue disfrutando del oficio que eligió durante su adolescencia.

“Desde los 15 años agradezco que tengo esta profesión; amo mi profesión”, expresó.

Ese vínculo con el rubro ahora también atraviesa a la siguiente generación. “Hoy tengo la suerte de que a uno de mis hijos ya le puedo decir el 28 de abril ‘feliz Día del Repuestero’”.

“Entonces eso es un orgullo para mí que me llena el pecho”, remarcó emocionado. “Entonces eso es un orgullo para mí que me llena el pecho”, remarcó emocionado.

El empresario aseguró que desea continuar apostando a la actividad. “Si vuelvo a tener que hacer una inversión sería para lo mismo, porque es lo que sé, es lo que me gusta y es lo que sé hacer”.

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Tras décadas entre camiones y repuestos, Carlos sintetizó cuál continúa siendo su objetivo cada vez que levanta la persiana: “Amo lo que hago, me encanta, me gusta satisfacer al cliente y que el cliente se vaya conforme”.

“Ese es mi objetivo diario de todos los días: que el cliente se vaya con la necesidad con la que vino satisfecha. Eso es lo que realmente me interesa”, concluyó.

Quienes quieran conocer más sobre Grupo Saldaña, consultar por repuestos o seguir las novedades de la empresa pueden encontrar a Saldaña Trucks en Instagram como @saldana.trucks y en Facebook como Saldaña Trucks.