"Vaca Muerta es una oportunidad histórica, vengan e inviertan", el pedido de Milei ante la ONU

El Presidente habló sobre el potencial que tiene el yacimiento neuquino para la próxima década, y lanzó una advertencia.

El Presidente Javier Milei brindó su discurso ante la ONU este miércoles al mediodía, donde además de ratificar la postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas, criticar duramente las políticas de la organización, habló sobre la proyección y desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta , en Neuquén.

"Vaca Muerta tiene potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de la próxima década", dijo el mandatario argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Vengan, inviertan, desarróllenla, háganlo con nosotros", dijo, pero aclaró que "esta invitación tiene un límite: no seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. La posición Argentina está tomada".

Su posición está relacionada con lo que había expuesto anteriormente en su discurso, sobre el proyecto Sean Lion, una iniciativa de explotación petrolera en el Atlántico Sur que no cuenta con la autorización de la Argentina.

"Frente a la explotación de nuestros recursos en el área en disputa, actuamos y presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores, como también enviamos la Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", expresó.

"La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto", aseveró.

Qué dijo el presidente Milei en su discurso ante la ONU

El mandatario argentino comenzó su exposición en la Asamblea de la ONU y habló sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Dijo que la ONU se transformó en una organización inútil y acusó que "decidió mirar hacia otro lado con la causa Malvinas".

"Malvinas para nosotros es una causa nacional", sostuvo. "Es también una prueba de la distancia que puede existir entre la palabra de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretender actuar", agregó.

“Fracasaron en la tarea, permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional. Acompañaron dictaduras y votaron sistemáticamente en contra de Israel”, resumió el jefe de Estado.

"Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", denunció.

Las críticas de Milei a la ONU

En su discurso también se tomó un momento para hablar sobre la "incapacidad" para actuar frente a dictaduras y grupos terroristas, mientras extiende sus regulaciones sobre los Estados que, según planteó, respetan las normas internacionales.

"Apoyó dictaduras sangrientas y organizaciones terroristas", dijo Milei. Además, cuestionó el rol de la ONU en la pandemia por el coronavirus. "Forzaron un encierro y generaron un genocidio", planteó.

También señaló como ejemplos la Agenda del Milenio, la Agenda 2030, las regulaciones económicas, las políticas de género, el ambientalismo y la inmigración como grandes errores de la Organización, ya que considera que son iniciativas que restringen la capacidad de decisión de los países.

En este sentido anticipó que la Agenda 2045 tendrá el mismo resultado que los programas que criticó. "El problema es que, cada vez que fracasaron, en lugar de revisar el modelo o pedir disculpas, redoblaron la apuesta", afirmó.