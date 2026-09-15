Rolando Figueroa: "Es importante que Vaca Muerta tenga la meta de cero emisiones"

El gobernador dijo que la actividad energética debe tener una mirada integral sobre el ambiente y la sociedad. Además, se refirió al proyecto de un sello patagónico para el petróleo y el gas.

Neuquén pone en el centro de la agenda energética el desafío de producir más y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental. Con ese objetivo comenzó este martes Vaca Muerta Metano Near Zero 2026 , encabezado por el gobernador Rolando Figueroa . Se trata de un encuentro que reúne a representantes del Estado, la industria, la ciencia, las universidades y organismos de cooperación internacional para avanzar en estrategias de medición, reducción y mitigación de las emisiones de metano.

Durante la apertura, el gobernador destacó que “es muy importante que Vaca Muerta y todo lo que estamos desarrollando tenga esta meta de llegar a cero emisiones. Para transitar ese camino, primero tenemos que cuantificar y, a partir de ahí, seguir trabajando”.

Remarcó que el desarrollo de la industria hidrocarburífera debe estar acompañado por una mirada integral sobre el ambiente y la sociedad. “Estamos a favor de la productividad, del desarrollo y de la seguridad energética, pero siempre con el cuidado del ambiente y con la permanente construcción de sustentabilidad social”, afirmó.

NEUQUÉN YA ESTÁ MIRANDO AL FUTURO



Vaca Muerta Metano Near Zero reúne hoy y mañana a referentes nacionales e internacionales para avanzar hacia una producción de petróleo y gas con menor intensidad de emisiones.



Para nosotros, el control de las emisiones y el cuidado del… pic.twitter.com/7nVixaJDmE — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 15, 2026

En este sentido, Figueroa sostuvo que la sustentabilidad constituye una condición necesaria para consolidar el desarrollo económico y atraer inversiones. “El cuidado del ambiente y la sustentabilidad social son vitales para que cualquier programa económico pueda desarrollarse de manera sostenida”, expresó.

También explicó que “cuando cuantificamos qué ocurre con un barril de petróleo y hacia dónde van esos recursos, también tenemos que saber cómo se reinvierten. La construcción de la sustentabilidad social en la provincia es un gran desafío que estamos asumiendo los neuquinos”.

Reducción de emisiones

Además, planteó que la reducción de emisiones puede convertirse en una ventaja competitiva para los recursos neuquinos frente a un mundo que demanda energías con menores niveles de impacto ambiental. “Si logramos salir con una calidad de gas y de petróleo diferenciada por la cantidad de emisiones, desde un puerto patagónico y con un sello patagónico, podemos generar un producto diferente para el mundo”, aseveró.

En esa línea, señaló que los principales mercados internacionales están profundizando sus exigencias ambientales. “Somos conscientes de que Europa sigue reforzando la necesidad de reducir las emisiones a la hora de generar energía. También se han sumado voluntariamente Japón y Corea del Sur, y tenemos que trabajar en esa dirección”, indicó.

Figueroa vinculó esta agenda con una responsabilidad que trasciende el presente y alcanza a las próximas generaciones. “Cada uno en su familia quiere dejarles a las nuevas generaciones lo mejor. Neuquén está comprometido con ese objetivo, no solamente con los neuquinos, sino también con la Argentina y el mundo”, afirmó.

Reporte de emisiones

Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el trabajo articulado entre la Provincia y las empresas para establecer mecanismos obligatorios de reporte de emisiones y mejorar la fiscalización de las alertas en Vaca Muerta.

Explicó que, al asumir la actual gestión, el reporte de emisiones no era obligatorio y que se comenzó a desarrollar un protocolo de manera conjunta con las operadoras, contemplando las particularidades de cada empresa y con la participación del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

“Entendemos que la actividad hidrocarburífera va a seguir creciendo y que Vaca Muerta alcanzará su máximo potencial en los próximos años. Pero ese crecimiento no puede ser en detrimento del cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales y del ambiente”, afirmó.

Esteves también anticipó una actualización de la normativa ambiental provincial. “Nos propusimos terminar nuestra gestión con una normativa ambiental actualizada, que permita elevar los estándares de cuidado y preservación, mejorar los tiempos y acompañar la dinámica de la actividad, pero sin que eso sea en detrimento del ambiente”, señaló.

Un punto de partida

En tanto, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori remarcó que la medición constituye el punto de partida para establecer políticas concretas de reducción de emisiones. “Neuquén se está proyectando al mundo y el mundo nos requiere mediciones, estudios de base y capacidad para establecer contrastes y proyectar reducciones de emisiones”, sostuvo.

Señaló que la estrategia provincial busca alcanzar un equilibrio entre el desarrollo de la actividad y los controles ambientales. “No se trata de generar tasas restrictivas ni controles excesivos, pero tampoco podemos esconder los residuos debajo de la alfombra. La sustentabilidad social y ambiental es una de las claves para sostener el desarrollo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la Provincia trabaja para que las operadoras puedan construir sus líneas de base y para fortalecer la capacitación de profesionales neuquinos. El objetivo es contar con información que permita diseñar y ejecutar acciones concretas para reducir las emisiones de metano.

Vaca Muerta Metano Near Zero 2026 se desarrolla este martes hasta y miércoles en distintos espacios de la ciudad de Neuquén, con la participación de referentes internacionales, autoridades provinciales, especialistas y representantes del sector energético.

La apertura contó también con una comunicación a distancia de Andrea Brusco, directora regional adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina y el Caribe. Brusco destacó el uso de datos satelitales, sistemas de medición y cooperación entre gobiernos e industrias, y el liderazgo de Neuquén y Argentina en la respuesta a alertas y la reducción de emisiones.

La agenda incluye la participación de Florencia Carreras, gerente regional para América Latina y el Caribe del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO-PNUMA); Carlos De Regules Ruiz-Funes, asesor senior de la Climate and Clean Air Coalition (CCAC); Nicolas Kuen, consejero de Energía y Salud de la Delegación de la Unión Europea en Brasil; Erin Tullos, profesora de Práctica de The University of Texas at Austin; James Turitto y Felipe Cardoso, especialistas de Clean Air Task Force (CATF); Anabella Ruiz, referente de OLACDE y del Observatorio de Emisiones de Metano de Latinoamérica y el Caribe; y Gina Monticelli, especialista del Organismo Argentino de Acreditación (OAA).