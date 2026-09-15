EE.UU. blanqueó que tiene armas en el espacio y desató una nueva tensión mundial

Un alto funcionario estadounidense confirmó el despliegue de armamento en órbita para uso "ofensivo y defensivo", encendiendo las alarmas inmediatas de Rusia y el gobierno chino.

EEUU reconoció por primera vez que tiene armas en el espacio y desató la reacción de China y Rusia

Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio. Lo dijo en voz alta por primera vez un funcionario del Pentágono y el mundo respondió de inmediato. El secretario de la Fuerza Aérea , Troy Meink, anunció el lunes en la Conferencia de Ciberespacio, Aire y Espacio celebrada en Maryland que el país ha desplegado "armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios". El anuncio pone fin oficialmente a años de silencio sobre lo que los analistas del sector venían describiendo desde hace tiempo como un secreto a voces.

La respuesta internacional no tardó en llegar. China advirtió este martes del riesgo de convertir el espacio en un "campo de batalla" y le exigió a Washington que "deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior", según declaró el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun .

Rusia , por su parte, reclamó que el espacio permanezca "libre de cualquier arma" y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, apuntó a la necesidad de la "completa desmilitarización del espacio".

Los satélites, el objetivo del “EMP nuclear”, la nueva arma que está desarrollando Rusia. NASA

Meink no ofreció detalles sobre qué tipo de armas fueron desplegadas ni cuántas hay en órbita. Un comunicado de la Fuerza Aérea aclaró que el concepto de "control espacial" engloba medios cinéticos y no cinéticos capaces de afectar las capacidades de un adversario, y que pueden emplearse "con fines ofensivos y defensivos". Los medios no cinéticos pueden incluir láseres para cegar satélites o interferencias electromagnéticas y cibernéticas contra sus sistemas de comunicación.

EEUU, China y Rusia en el espacio: el vacío legal y la nueva carrera armamentística

El anuncio confirma una aceleración que venía gestándose desde hace años. En 2024, Estados Unidos informó que Rusia estaba desarrollando una nueva arma antisatélite que podría lanzarse desde el espacio. Esas revelaciones reflejaron preocupaciones de larga data: gran parte de la infraestructura militar y civil estadounidense depende de las comunicaciones por satélite, lo que convierte a esos sistemas en blancos estratégicos de primer orden.

China, por su parte, " desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", según la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Y Rusia "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros", agrega la misma fuente.

El antecedente institucional clave es la creación de la Fuerza Espacial por parte de Donald Trump en 2019, y la firma posterior de una orden ejecutiva para ampliar las defensas aéreas estadounidenses, incluyendo el desarrollo de "interceptores basados en el espacio" bajo el proyecto conocido como "Golden Dome" (Cúpula Dorada). El general Chance Saltzman, exjefe de operaciones espaciales, había informado al Senado en 2023 que los nuevos sistemas de armas estarían plenamente operativos para 2026. El anuncio de Meink confirma que ese cronograma se cumplió.

Qué dicen los analistas

India se sumó al club de potencias con capacidad de destruir satélites en 2019. Para ese entonces, Rusia, China y Estados Unidos ya llevaban décadas probando ese tipo de armamento, aunque Washington renunció posteriormente a las pruebas de destrucción directa porque generan campos de escombros destructivos en órbita que ponen en riesgo a todos los satélites, propios y ajenos.

El marco legal que regula este escenario es débil. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe la colocación en órbita de armas de destrucción masiva, pero no regula otro tipo de armamento.

"Existe un vacío regulatorio porque el artículo 4 del tratado de 1967 solo prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita", explicó la experta en derecho espacial Laetitia Cesari, quien anticipó que el tema estará en la agenda de la próxima reunión de la ONU sobre desarme, prevista para noviembre.

Song Zhongping, analista militar independiente radicado en Hong Kong y exinstructor del ejército chino, resumió la situación con precisión: el anuncio "no es ninguna sorpresa", ya que el despliegue de armas espaciales por parte de Estados Unidos "es desde hace tiempo un secreto a voces". Y dejó una advertencia implícita en pocas palabras: "Que China despliegue o no armas en el espacio dependerá completamente de si Estados Unidos avanza en esa dirección".