11-S: las 17 impresionantes fotos que muestran el caos y la destrucción tras el ataque a las Torres Gemelas

A un cuarto de siglo de los atentados que dejaron casi 3.000 muertos, las fotografías de aquel día siguen mostrando el horror, el dolor y la transformación que provocó el ataque.

El 11 de septiembre de 2001 quedó grabado como una de las jornadas más trágicas de la historia contemporánea. A 25 años de los atentados en Nueva York y Washington , D.C., las imágenes registradas durante aquellas horas todavía permiten dimensionar el impacto de una serie de ataques que dejó casi 3.000 muertos y cambió para siempre la vida de millones de personas.

Las fotografías tomadas mientras se desarrollaban los acontecimientos muestran la secuencia de uno de los ataques terroristas más letales de la historia. Primero, un avión de pasajeros secuestrado impactó contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center . Minutos después, un segundo avión se estrelló contra la otra torre, mientras las cámaras registraban en vivo una escena que millones de personas observaron con incredulidad.

El tercer avión secuestrado fue utilizado para atacar el Pentágono, en Washington. En tanto, el cuarto avión terminó estrellándose en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros enfrentaran a los secuestradores y lucharan por recuperar el control de la cabina.

Las imágenes de esas horas se convirtieron rápidamente en un testimonio del alcance de la tragedia. Las columnas de humo sobre Manhattan, las Torres Gemelas envueltas en llamas y las personas que corrían por las calles fueron algunas de las escenas que quedaron asociadas para siempre con el 11 de septiembre.

Pero las fotografías también mostraron el costo humano del ataque. En ellas quedaron registrados los rostros de quienes escapaban de los edificios en medio del caos, el miedo de quienes buscaban ponerse a salvo y la incertidumbre de miles de personas que intentaban encontrar a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

El drama entre los escombros

Tras el derrumbe de las Torres Gemelas, los equipos de emergencia comenzaron una búsqueda contrarreloj entre toneladas de escombros. Bomberos, policías, médicos y voluntarios trabajaron durante horas y luego durante días para intentar rescatar a las personas que permanecían atrapadas.

Las imágenes de los rescatistas exhaustos se transformaron en otro de los símbolos de aquella jornada. En medio de la destrucción, las fotografías reflejaron tanto la dimensión de la tragedia como los esfuerzos de quienes intentaban salvar vidas y encontrar sobrevivientes.

Al mismo tiempo, familiares y amigos recorrían hospitales, centros de información y distintos puntos de la ciudad en busca de noticias sobre las personas desaparecidas. La incertidumbre se prolongó durante días y convirtió la búsqueda de seres queridos en otra de las caras más dolorosas de la tragedia.

De la destrucción a la reconstrucción

Con el paso del tiempo, otras imágenes comenzaron a mostrar una ciudad que intentaba recuperarse. Las vigilias multitudinarias, las velas encendidas en homenaje a las víctimas y los mensajes colocados en distintos puntos de Nueva York reflejaron una sociedad atravesada por el duelo.

También quedaron registradas las tareas para retirar los escombros y recuperar los espacios afectados por los ataques. La reconstrucción física avanzó junto con un proceso mucho más amplio: el intento de miles de personas por retomar sus vidas después de una jornada que había alterado para siempre la ciudad.

A 25 años del 11-S, aquellas fotografías continúan funcionando como una memoria visual de lo ocurrido. Algunas muestran el miedo y la desesperación; otras, el trabajo de los equipos de emergencia y la solidaridad de quienes ayudaron. Todas forman parte de un registro que permitió al mundo comprender que el 11 de septiembre de 2001 no fue solamente una tragedia estadounidense, sino un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia contemporánea.