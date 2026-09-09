OpenAI dice haber resuelto un Problema del Milenio: matemáticos acusan plagio

Las ecuaciones Navier-Stokes llevaban sin respuesta durante 90 años. La compañía de Sam Altman dice haberlas resuelto en 88 horas.

OpenAI dijo haberle encontrado en unas pocas horas la solución de un problema matemático avanzado que llevaba décadas sin resolverse, usando un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) y miles de bots.

El creador de ChatGPT anunció el martes que, al concentrar un grupo de aproximadamente 10.000 agentes de IA que realizan tareas de forma relativamente autónoma, lograron resolver un problema matemático notoriamente difícil en tan solo 88 horas.

El problema formaba parte de las ecuaciones de Navier-Stokes , que describen el movimiento de los fluidos.

Durante 90 años, aspectos importantes de los problemas carecían de una demostración, el argumento que sustenta una ecuación matemática correcta.

OpenAI calificó la solución que halló de "hito" y dijo que era una prueba de que las herramientas de IA están mejorando rápidamente.

¿Solución original?

La solución de OpenAI aún no ha sido verificada de forma independiente ni aceptada públicamente por el Clay Mathematics Institute, una organización con sede en EE.UU. que organiza el Premio del Milenio, ofreciendo una gran suma de dinero a los primeros en resolver determinados enigmas matemáticos.

Pero la afirmación de la compañía ya ha provocado una fuerte reacción.

Tristan Buckmaster, profesor de matemáticas en la Universidad de Nueva York, declaró el martes que él y Levent Alpöge, matemático que trabaja para Anthropic, empresa rival de OpenAI, también habían estado trabajando en la solución del problema.

El dúo había estado usando la herramienta Codex de OpenAI en su trabajo. Pero Buckmaster dijo que el 3 de septiembre descubrió que "la información sobre nuestro progreso se había transmitido a OpenAI".

La declaración de Buckmaster se produjo el mismo día, pero horas antes de que OpenAI publicara su trabajo sobre las ecuaciones de Navier-Stokes.

Dijo que OpenAI no había empezado a trabajar en las ecuaciones hasta "después de que la información sobre nuestro trabajo le llegara".

Incluyó fragmentos de correos electrónicos que intercambió con OpenAI sobre el trabajo y sus dudas sobre los plazos y métodos de la empresa.

Buckmaster añadió que aún no había leído la prueba completa de OpenAI, pero se sintió obligado a hacer público "lo que me dijeron, cuándo y lo que me propusieron... porque la alternativa es dejar que una serie de anuncios digan algo que sé que es falso".

La versión de OpenAI

OpenAI felicitó el martes el "trabajo simultáneo" de Buckmaster y Alpöge, calificándolo de "extraordinario".

La empresa dijo no haber visto "ningún trabajo de los usuarios por ningún medio hasta que lo publicaron" y que no se accedió a ningún dato de usuarios en su trabajo para el problema de Navier-Stokes.

"Si bien es improbable, no podemos descartar que los datos anonimizados derivados del uso que hacen de nuestros productos hayan contribuido a mejorar nuestros modelos", añadió la empresa.

"Sin embargo, nuestras pruebas difieren significativamente e incluso los resultados exactos que se han comprobado son diferentes".

OpenAI anunció que, a finales de agosto, comenzó a entrenar un nuevo modelo que rápidamente demostró su aptitud para las matemáticas.

Los modelos de IA son programas informáticos entrenados con grandes cantidades de datos para reconocer y predecir patrones en la información.

Si bien el nuevo modelo de OpenAI sigue siendo una herramienta de uso exclusivo dentro de la empresa, ya que es "significativamente más capaz" que el modelo de IA más reciente lanzado por la compañía, sus investigadores decidieron utilizarlo en ciertos problemas matemáticos avanzados importantes.

La carrera matemática

OpenAI admitió que el 1 de septiembre había "oído rumores de que se habían resuelto dos problemas del Premio del Milenio" y, por lo tanto, decidió poner a trabajar a miles de bots de IA entrenados con el nuevo modelo interno para intentar resolver algunos de los problemas restantes.

Para el 5 de septiembre, o aproximadamente 88 horas después de haber puesto a trabajar a 10.000 robots de IA en la tarea, OpenAI había encontrado una solución a lo que se conoce como el problema de existencia y suavidad de Navier-Stokes.

El problema se enfoca en la esencia misma de la turbulencia, un fenómeno que aún no se comprende del todo.

Aunque a los bots de IA les llevó aparentemente poco tiempo llegar a una solución, OpenAI afirmó que los bots intercambiaron casi 3 millones de mensajes y utilizaron 130.000 millones de tokens de salida, o las líneas individuales de texto y código que produce un modelo de IA en sus respuestas, solo en la ecuación de Navier-Stokes.

Según los precios que la compañía utiliza para sus modelos más avanzados, este esfuerzo habría costado aproximadamente unos US$10 millones.

La solución que OpenAI afirma haber alcanzado para el problema de existencia y suavidad de las ecuaciones de Navier-Stokes resuelve dos de las cuatro afirmaciones que exigía el Premio del Milenio para confirmar la demostración.

El premio está dotado con US$1 millón para el ganador.

"Nuestro objetivo al publicar este resultado es informar sobre el progreso sustancial de nuestros modelos de IA", declaró OpenAI el martes. "No pretendemos reclamar el Premio del Milenio por este resultado".