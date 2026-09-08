Boca vs San Pablo por Sudamericana, según la IA: el fuerte pronóstico para un duelo clave en La Bombonera

El elenco de La Ribera tendrá una prueba importante este martes desde las 21.30 en La Bombonera por el certamen internacional. Qué partido presagia la Inteligencia Artificial.

Luego del empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el torneo doméstico , Boca tiene un duelo clave este martes en La Bombonera ante San Pablo de Brasil , en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Será una prueba de vital importancia debido a que este resultado marcará las condiciones a las que llegará el equipo a la definición en suelo brasileño, el próximo martes en el estadio Morumbí .

En el marco de este duelo importante para su camino por el fútbol internacional, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó una fuerte predicción en la que determinó cuáles serán las claves del encuentro, los jugadores que tendrán influencia y el resultado del primer partido.

Miguel Merentiel / Sebastián Villa: Los encargados de liderar el ataque del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Leandro Paredes: Con opción a pelota parada o remate de media distancia.

La 'ley del ex' y los espacios de contra: Jonathan Calleri conoce a la perfección La Bombonera y es la referencia del conjunto paulista para aguantar la pelota y generar juego directo.

Aprovechamiento de las pelotas paradas: Ambos equipos han mostrado efectividad en el juego aéreo. La pegada en tiros libres y saques de esquina puede destrabar un desarrollo cerrado.

El duelo físico en los metros finales: San Pablo, conducido por Dorival Júnior, suele replegarse bien con una línea ajustada. La movilidad de la dupla ofensiva de Boca será vital para romper ese bloque.

El retorno y manejo de Leandro Paredes: La presencia del capitán en el mediocampo de Boca es determinante para darle velocidad en la distribución, salida limpia y control del ritmo frente a la presión brasileña.

Por San Pablo:

Jonathan Calleri: Su olfato en el área lo posiciona como la principal carta de gol del conjunto visitante.

Pronóstico

Boca Juniors 2 - 1 San Pablo

Contexto: Se prevé un cruce parejo e intenso típico de Copa. Boca intentará asumir el protagonismo para ir al Morumbí con ventaja, mientras que San Pablo apostará a la solidez táctica de su esquema y al contragolpe.

El entrenador que afirmó que le ganará a Boca la final de la Copa Sudamericana

Horacio Melgarejo habló con confianza, dejó varias frases fuertes y también eligió bajar la ansiedad. El entrenador de Cienciano fue consultado por una hipotética final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors y respondió entre risas, pero sin esquivar el desafío: “Le voy a ganar a Boca”.

La frase rápidamente llamó la atención por el peso del rival y por el contexto. Boca sigue en carrera en el certamen continental y aparece del otro lado de un camino que podría cruzarlo con el conjunto peruano recién en una eventual definición. Melgarejo, de todos modos, aclaró que antes de imaginar ese escenario su equipo tiene que resolver sus propios compromisos.

“Ojalá llegue un equipo argentino y en este caso Boca Juniors. Qué lindo que sería, con lo que es Boca, ¿no? Pero primero tenemos que respetar, tenemos que pensar en el partido que jugamos. Lo que queremos es hacer un buen papel. Primero contra City Torque”, señaló el técnico en diálogo con ESPN.

El entrenador de Cienciano insistió en la necesidad de avanzar paso a paso. El equipo cusqueño enfrentará a Montevideo City Torque por la Sudamericana, con la ida programada para el 10 de septiembre a las 7:30 de la noche en Cusco y la vuelta el 17 de septiembre, también desde las 7:30, en Montevideo.

Recién después de esa serie podría aparecer otro cruce importante. Melgarejo lo explicó con humor al referirse a la posibilidad de enfrentar al ganador de Atlético Mineiro y Santos, dos equipos brasileños de peso. “Después tenemos, si Dios nos acompaña y podemos pasar, un cruce importante entre el ganador de Mineiro y Santos. Ahí ya hablé y voy a contratar unos 100 policías para llevarlos conmigo”, dijo entre risas.

Más allá del tono distendido, el DT también dejó un mensaje competitivo. Cienciano no parte como favorito frente a varios de los nombres que siguen en carrera, pero Melgarejo buscó remarcar que el presupuesto no define por sí solo una eliminatoria.

“El fútbol peruano hoy por hoy está pasando un momento ahí de turbulencia... Somos el presupuesto súper recontra más bajo, pero como digo siempre: a la cancha entramos 11 contra 11, nadie entra con la billetera ni con la tarjeta de crédito, así que vamos a jugar a muerte nos toque quien nos toque”, afirmó.

La frase resume la postura del entrenador: respeto por los rivales, conciencia de las diferencias económicas y confianza en competir. Cienciano sabe que la Sudamericana puede ponerlo frente a clubes con planteles más caros y mayor recorrido internacional, pero su técnico intenta reforzar una idea simple: dentro de la cancha, la serie se juega en igualdad numérica.