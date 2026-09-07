Villa habló y reveló la verdad detrás de su chance de haber llegado a River.

Días atrás, Juan Román Riquelme habló acerca de toda la polémica que se generó al rededor del retorno de Sebastián Villa a Boca Juniors . "Todos merecemos una segunda oportunidad", había reflexionado el presidente Xeneize en aquella oportunidad. Es que, entre salida y regreso al club, el colombiano fue protagonista de un conflicto judicial que mantuvo con la institución y el coqueteo con River en uno de los últimos mercados de pases. Ahora, después de pedir disculpas tras su primer gol en su segundo ciclo, el encargado de explicar todo lo ocurrido en este tiempo fue el propio protagonista.

En una charla a fondo, el colombiano entró de lleno en ambos temas y no solo desmintió que haya existido la chance cruzarse de vereda, sino que además también echó por tierra las versiones que indicaron que le reclamó dinero al Xenezie. “Que River, que un llamado, que lo otro... Mi entorno, mi familia, mi gente cercana: todos sabían que no había chances de ir a River. Fue por tirar y se dejó correr. La idea siempre fue volver a Boca”, sostuvo el delantero de 30 años, quien en enero de este año había dicho que "si me llama Gallardo, viajo mañana".

Justamente, en parte, de ahí vino el pedido de disculpas de Villa al hincha de Boca cuando le convirtió el gol a Deportivo Recoleta. En esa línea, en diálogo con la revista Desde La Boca, el colombiano también añadió que tuvo "ofertas de Brasil y de Arabia" en el último mercado de pases, pero así y todo optó por Boca "porque quiero a la institución y estoy feliz acá”.

Saliendo del tema River y retrotrayéndose a 2023, en la cumbre del litigio judicial con el club de la Ribera, Villa aclaró cómo fue la situación: "Muchas cosas que se hablan no son ciertas. A Boca nunca le pedí dinero, como dicen, nunca reclamé nada porque yo siempre he querido al club”.

La historia de la salida de Villa tras su primer ciclo en Boca

Todo esto hace referencia a la polémica salida de Boca en su primera etapa, en la que hubo denuncias cruzadas y un fuerte conflicto judicial que ya quedó zanjado. En julio de 2023, la dirigencia decidió que el extremo no forme más parte del plantel después de haber sido condenado a dos años y medio de prisión por amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas contra su expareja.

El atacante no fue a prisión efectiva ya que se trató de una pena excarcelable, pero debió cumplir una serie de requisitos impuestos por la Justicia. Tras esa determinación, el club le permitió a Villa entrenarse de manera solitaria en el predio, aunque no a la par del plantel profesional.

La defensa del futbolista reclamó, en ese entonces, que eso violó su derecho y se consideró libre julio de 2023. Ese mes partió rumbo a Europa. Primero se entrenó en Unión Deportiva Lanzarote, de la Tercera División RFEF de España, que en ese momento estaba comandado por el argentino Leonel Gancedo; y luego firmó contrato con Beroe de Bulgaria, donde disputó 11 cotejos y anotó cinco goles.

En el medio, Boca recurrió a la FIFA para reclamar la liberación de su cupo de extranjero, el resarcimiento de 5 millones de dólares y sanciones deportivas. Sin embargo, el ente regulador del deporte más popular del mundo se declaró incompetente y liberó al jugador de todo cargo. En ese ínterin, hubo intimaciones cruzadas entre el club y el propio jugador, quien actualmente niega haber reclamado dinero al Xeneize.