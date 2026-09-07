Las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé sobre el Balón de Oro

El francés brindó una entrevista a un importante medio de su país y opinó sobre el histórico premio.

Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena con unas declaraciones que seguramente generarán debate. El delantero del Real Madrid habló sobre sus posibilidades de conquistar por primera vez el Balón de Oro y no dudó a la hora de señalar quién debería quedarse con el prestigioso premio: él mismo .

El francés reconoció que jugar en el conjunto español lo coloca inevitablemente entre los principales candidatos a los reconocimientos individuales.

“Cuando juegas para el Real Madrid, el mejor club del mundo, estás inevitablemente asociado a estos premios. Cuando la gente me cruza en la calle, hablan de eso. Es un galardón muy valorado para cualquier jugador”, explicó a la revista France Football.

Mbappé, además, destacó lo que considera uno de sus principales argumentos para pelear por el premio: su actuación en el Mundial.

“He marcado historia este verano en la competición más prestigiosa”, aseguró, aunque inmediatamente buscó bajar el tono y remarcó que la decisión todavía está abierta.

“Pero el camino aún es largo. Y cada uno es libre de pensar quién es el mejor jugador del mundo. ¿Si soy el mejor del mundo? Cada uno tiene su opinión. Algunos dirán que sí, otros que no. Es un debate y no todo el mundo está obligado a pensar como yo”, sostuvo.

“¿A quién votaría? A mí”

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente a quién elegiría para ganar el Balón de Oro, el atacante del Real Madrid fue categórico y dejó una de las frases más polémicas de la entrevista.

“¿A quién votaría para el Balón de Oro? A mí”, respondió Mbappé.

« Pour le Ballon d’Or, je vote pour moi » Kylian Mbappé



Retrouvez l'interview complète de Kylian Mbappé ce vendredi 11 septembre sur le site L'Equipe et dans vos kiosques samedi dans vos kiosques avec France Football. pic.twitter.com/znOSsYcmJe — L'Équipe (@lequipe) September 7, 2026

El delantero justificó su postura a partir del carácter individual del reconocimiento.

“Es un premio individual, tenemos que ver lo que hizo el jugador individualmente”, señaló.

Ante el argumento de quienes cuestionan sus posibilidades por no haber conseguido títulos, Mbappé también respondió con firmeza:

“¿La gente dice que no gané ningún título? Nunca vi a un solo ganador del Balón de Oro que cumpliera absolutamente con todos los criterios. ¿Alguna vez un jugador ganó el Balón de Oro por unanimidad? No. Eso significa que siempre hubo alguien que pensó que ese jugador no lo merecía”.

Mbappé: "¿Mejorar defensivamente? ¿SÓLO VINICIUS Y YO?"



"Podría jugar a decirte que YO METO MÁS GOLES, pero claro que TENGO QUE MEJORAR..." pic.twitter.com/HFtqEvrwOM — Diario AS (@diarioas) September 7, 2026

Sus argumentos para quedarse con el premio

Mbappé también puso sobre la mesa sus registros goleadores y el lugar que ocupa en la historia del fútbol. Ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, según su mirada, es uno de los argumentos que deberían ser considerados a la hora de definir al ganador.

“Ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales es algo que queda en la mente de la gente. Ser el máximo goleador de todas las competiciones más importantes, donde juegan los mejores futbolistas, la Champions League, el Mundial… no sé si alguien lo hizo antes”, afirmó.

Para el atacante francés, haber dejado una marca histórica debería tener un peso determinante en la elección.

“Creo que hacer historia siempre debería ser recompensado. Así que cuando mirás mis argumentos, cuando mirás lo que hicieron los otros jugadores este año, diría que sí, no le estaría robando nada a nadie si lo gano”, sostuvo.

De todos modos, Mbappé aclaró que acepta que existan otras opiniones y que no pretende imponer su candidatura.

“Pero entiendo a la gente que no está de acuerdo, esto no es una dictadura”, concluyó.

El francés sabe que la definición está en manos de los periodistas y que la competencia será extensa. Pero, fiel a su personalidad, dejó clara su postura: si dependiera exclusivamente de su voto, el próximo Balón de Oro ya tendría dueño.