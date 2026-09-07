Más de 100 pilotos en el karting con caja: los ganadores en Rincón de los Sauces

Las diferentes divisionales reunieron a los mejores de la región.

Rincón de los Sauces volvió a ser escenario de una intensa jornada de karting, con una importante convocatoria de pilotos y público. El Karting con Caja cerró su paso por la ciudad neuquina con más de 100 participantes y un domingo cargado de competencias, protagonizadas por las ocho categorías que formaron parte del cronograma.

Después de la actividad desarrollada durante el sábado, la jornada decisiva comenzó con las prefinales , que terminaron de definir las posiciones de partida para las carreras principales.

En varias divisionales, además, ya comenzaron a aparecer las grandes disputas que luego se trasladaron a las finales.

Las prefinales empezaron a marcar el camino

En Kayak 250, Juan Romani fue el más rápido y se quedó con la prefinal, seguido por Fabián Schumacher y Martín Petto. En Varilleros, Lucas López logró imponerse por una diferencia mínima de apenas 27 milésimas sobre Facundo Fiad, mientras Nicolás Sánchez completó el podio.

La Junior tuvo como ganador a Laureano Martínez, con Tomás La Colla y Lautaro Peralta detrás. En Pre-Junior, en tanto, Alejo Martínez consiguió el primer puesto, escoltado por Ciro Romero y Liam Scalora.

Entre los más pequeños, Eitan Garro se llevó la prefinal de Escuela, acompañado por Franchesco Romani y Emma Moretti en las posiciones siguientes.

La categoría Internacional también tuvo un final apretado: Federico Ferrero ganó por 220 milésimas sobre Damián La Colla, mientras que Franco Álvarez quedó tercero.

En Senior, Franco Álvarez terminó adelante, con Kiano Moll segundo y Joaquín Vera tercero. La última prefinal, correspondiente a Máster, quedó en manos de Oscar Rebolledo, seguido por Gonzalo Sarai y Federico Hormazábal.

Las finales definieron a los ganadores

Con las grillas listas, llegó el turno de las carreras que cerraron el espectáculo en el kartódromo rinconense.

Juan Romani volvió a mostrarse como referencia en Kayak 250 y consiguió también la victoria en la final. Nicolás Imaz avanzó hasta el segundo puesto y Fabián Schumacher completó el podio.

En Varilleros, la definición volvió a ser prácticamente milimétrica. Lucas López se quedó con el triunfo luego de superar a Facundo Fiad por solamente 51 milésimas. Agustín Herrera terminó tercero.

La Junior tuvo nuevamente como protagonista a Laureano Martínez, quien repitió el triunfo de la prefinal y completó un domingo ideal. Tomás La Colla fue segundo y Lautaro Peralta terminó tercero.

En Senior, Franco Álvarez confirmó su dominio y se quedó con la carrera decisiva. Kiano Moll ocupó el segundo lugar y Joaquín Vera finalizó tercero. La competencia, además, estuvo marcada por distintas situaciones de carrera que derivaron en sanciones y exclusiones posteriores determinadas por las autoridades.

La final de Escuela tuvo un cambio respecto de lo ocurrido en la prefinal. Esta vez fue Emma Moretti quien alcanzó la victoria, mientras que Eitan Garro terminó segundo y Valentino Pérez Morando completó el podio.

En Pre-Junior, Alejo Martínez también consiguió repetir el triunfo y se convirtió en otro de los nombres destacados de la jornada. Ciro Romero fue su escolta e Iker Medel ocupó el tercer puesto.

La Máster volvió a tener a Oscar Rebolledo en lo más alto. Nicolás Sepúlveda terminó segundo y Gonzalo Sarai tercero, en una definición muy cerrada: los tres primeros quedaron separados por menos de un segundo.

El cierre estuvo a cargo de Internacional, donde Federico Ferrero volvió a quedarse con la victoria. Franco Álvarez terminó segundo, a 560 milésimas, y Rubén Fiad completó las posiciones de podio.

Con las ocho finales disputadas, el Karting con Caja puso punto final a un intenso fin de semana en Rincón de los Sauces. La presencia de más de un centenar de pilotos, el acompañamiento del público y las condiciones del escenario fueron los principales ingredientes de una jornada que volvió a mostrar la fuerte convocatoria que tiene el karting en la región.