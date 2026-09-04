El Karting con Caja vuelve a Rincón de los Sauces para disputar la quinta fecha

El certamen 2026 desembarca este fin de semana en el norte neuquino, entre campeonatos ajustados y una fuerte presencia de pilotos locales.

El Karting con Caja vuelve este fin de semana a uno de los escenarios más esperados de la temporada. Este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, el Kartódromo Héctor Álvarez de Rincón de los Sauces recibirá la quinta fecha del Campeonato 2026 .

Después de un año, la categoría regresa al reconocido trazado rinconense para afrontar un nuevo capítulo de una temporada que llega a esta instancia con campeonatos muy disputados y una importante cantidad de pilotos que buscarán ser protagonistas.

A los pilotos que habitualmente forman parte del campeonato se sumarán representantes de Rincón de los Sauces y la zona, aumentando el parque para el regreso del KCC al norte neuquino.

La categoría Senior presenta una de las luchas más ajustadas de la temporada. Bautista Datri y Joaquín Vera llegan igualados en la cima con 239 puntos. Datri se impuso en las dos primeras fechas del año, mientras que Vera ganó las últimas dos finales.

En Varilleros, Lucas López encabeza las posiciones con 236 unidades, seguido por Javier Bergondi, con 175, y Damián Fagán, con 115.

Martín Petto lidera la Kayak 250 con 234 puntos y tres victorias en cuatro presentaciones, mientras que Federico Hormazábal llega a Rincón como puntero de la Máster, con 177 unidades, seguido por Alejandro Carrasco, con 165, y Oscar Rebolledo, con 134.

La Junior 150 tiene como líder a Laureano Martínez, ganador de tres de las cuatro fechas disputadas, con 215 puntos. Santino Romani se ubica segundo, con 170, y el piloto local Lautaro Peralta marcha tercero, con 114.

En la Internacional, Darío Muñoz encabeza el campeonato con 131 unidades, seguido por Federico Ferrero, con 111, y Natalia Bello, con 92. También habrá actividad para la Pre Junior y la categoría Escuela, completando un amplio cronograma para las dos jornadas.

Con varios campeonatos todavía abiertos y una importante presencia de pilotos locales, el Karting con Caja se prepara para vivir un nuevo gran fin de semana de competencia.

Este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, el Karting con Caja vuelve al Kartódromo Héctor Álvarez de Rincón de los Sauces para disputar la quinta fecha del Campeonato 2026.