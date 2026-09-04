Dos goleadoras, hijas de dos reconocidos exjugadores, ilusionan a la Selección en el Mundial Femenino Sub-20

Dos futbolistas, una en un gigante de Europa y otra de Argentina, son parte del plantel que viajó a Polonia para disputar el certamen ecuménico. Cuándo debutan.

La Selección argentina comenzará su camino en el Mundial Sub 20 femenino , que se realizará en Polonia , a partir de este sábado cuando visite al combinado local desde las 10 horas (huso local), en Katowice. Una jornada histórica para el combinado tras conseguir la clasificación al torneo más importante a nivel selecciones por lo resultados obtenidos en el Sudamericano de mencionada categoría.

Será una prueba importante para el combinado nacional que conduce Christian Meloni , un DT que tendrá dos apellidos conocidos en el fútbol nacional para conformar el equipo: Diz y Delgado , hijas de dos reconocidos exfutbolistas del territorio nacional.

Por su parte Diz es una de las figuras que fueron importante para que el seleccionado logre clasificar al certamen ecuménico. Nació el 23 de febrero de 2009, en Navarro , y durante su adolescencia realizó el camino de las juveniles en la Selección por su capacidad para convertir goles, una característica que la catapultó a ser parte de la Sub 17 .

Uno de sus logros más destacados fue el tanto convertido en el Superclásico ante Boca, en condición de visitante, que le dio la victoria 1-0 para romper con una racha de 29 años sin ganar en esa condición contra el mencionado rival.

Mercedes, la destacada delantera del millonario, es hija de Facundo Diz, un exatacante que jugó 505 partidos y convirtió 115 goles en las sumatoria, entre todos los clubes por los que pasó: Banfield, Tigre, Quilmes, All Boys, Olimpo, Platense, San Telmo, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano, sumado a su paso por el fútbol de Venezuela y Estados Unidos.

Quién es Dolores Delgado, la otra delantera que ilusiona

Actualmente se desempeña en la cantera del Real Madrid y logró hacerse un lugar en el combinado nacional. No fue casualidad: es la primera jugadora del país en la historia en jugar un partido con el primer equipo del merengue, un hecho histórico que ocurrió en un amistoso de pretemporada ante Deportivo de La Coruña cuando tenía tan solo 18 años.

Tuvo registros impactantes durante su paso por la Primera División Juvenil: anotó 47 tantos en 19 partidos, y antes de jugar con el primer equipo, marcó 70 goles en 28 partidos, sumado a 18 asistencias para uno de los clubes más importantes a nivel mundial.

Particularmente, nació en Estambul el 17 de abril de 2008. Se crió en España, tiene pasaporte italiano, pero no pudo frenar el legado de su padre, Matías Delgado, quien supo vestir la camiseta de Chacarita Juniors y se convirtió en referente de una etapa del Basel de Suiza.

En 2023 fue convocada por primera vez para afrontar el Sudamericano Sub 17 de Paraguay y, también, en el certamen realizado en Colombia. Finalmente, terminó anotando goles para aportar al camino del seleccionado.

Dónde ver el Mundial

Dónde ver el Mundial Femenino Sub-20

TV: D Sports :

: Canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV

Canal 109 y 110 de Flow

Los grupos del Mundial Femenino Sub-20