El homenaje de Google a Messi, tras su retiro de la selección argentina

El buscador de Internet le dejó un mensaje especial al futbolista argentino, luego de la repercusión por su decisión.

La decisión de Lionel Messi de retirarse de la selección argentina sigue generando repercusión a nivel mundial , llegando hasta Google , el histórico buscador de Internet que realizó un homenaje al diez al escribir su nombre en la barra de búsqueda.

A través de las redes sociales, Google anunció que había una hermosa sorpresa al escribir el nombre del argentino. "El Buscador despide a nuestro superhéroe", fue la frase en X.

Muchas personas se dirigieron rápidamente a escribir el nombre de Lionel Messi en el buscador, y se encontraron con el mensaje: "Gracias por todo, capitán" junto a íconos con los colores de Argentina.

La carta de los ex combatientes de Malvinas para Messi

El Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata publicó un sentido mensaje dirigido al futbolista, en el que valoró especialmente su vínculo con la causa por la soberanía de las islas. A través de sus redes sociales, la entidad destacó el impacto que tuvo el 10 a lo largo de su carrera y, especialmente, su manera de representar el sentimiento argentino por las islas. En ese sentido, remarcaron que su figura trascendió ampliamente el ámbito deportivo.

"Llegaste hace más de dos décadas para instalarte para siempre en el corazón de todo un pueblo", expresaron en el comienzo del comunicado, en referencia al recorrido de Messi desde sus primeros años con la camiseta argentina hasta convertirse en uno de los máximos referentes de la historia del seleccionado.

El mensaje también hizo hincapié en que la relación entre el capitán y los hinchas argentinos no siempre fue sencilla. En ese sentido, los excombatientes reconocieron que al país le llevó tiempo valorar en su verdadera dimensión todo lo que Messi podía ofrecer.

"Aprendimos a quererte. No fue un camino fácil ni rápido, y te pedimos perdón por eso. Vos nos elegiste a nosotros cuando podías haber elegido otro destino, aún así tuvimos que aprender a dimensionar tu grandeza", expresaron en uno de los fragmentos más destacados del escrito.

"Quienes fuimos los pibes de Malvinas no tenemos palabras suficientes para agradecerte"



El Centro Ex Combatientes de Malvinas de La Plata publicó una carta para Lionel Messi: "Vos y tus compañeros colocaron la causa en la primera plana de la memoria colectiva mundial". pic.twitter.com/IDIoJ92WbX — Corta (@somoscorta) September 1, 2026

Además de recordar su trayectoria futbolística, el Centro de Excombatientes resaltó el mensaje de perseverancia que Messi transmitió durante sus años con la Selección. Sus frustraciones, las finales perdidas y la posterior consagración mundial fueron presentadas como parte de un legado que excede los resultados.

“Desde la humildad y la dignidad de tu talento nos demostraste que siempre hay que creer, que siempre hay que volver a intentarlo y que los logros se construyen con persistencia”, escribieron.

Para la entidad, esa enseñanza quedó reflejada en el largo camino que Messi recorrió hasta conseguir los títulos más importantes con Argentina, entre ellos la Copa del Mundo, después de varios intentos fallidos.

Sin embargo, el tramo más significativo del comunicado estuvo reservado para Malvinas. Los excombatientes platenses remarcaron que el mensaje y los gestos de Messi contribuyeron a mantener vigente la cuestión de la soberanía argentina sobre las islas a nivel internacional: "No tenemos palabras suficientes para agradecerte. Vos y tus compañeros lograron volver a colocar la causa Malvinas en la primera plana de la memoria colectiva mundial, haciendo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia", concluyeron.