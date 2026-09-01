Messi explicó por qué eligió Brindis, la canción de Soledad Pastorutti, para retirarse de la Selección.

El ídolo futbolístico eligió una de las canciones más populares de la cantante folclórica para anunciar su fin de ciclo en la Selección.

Brindis , la famosa canción de Soledad Pastorutti , fue la pieza escogida por Lionel Messi para terminar de decorar el emotivo posteo con el que anunció su despedida de la Selección Argentina .

Este lunes, al confirmar su adiós al conjunto nacional, el capitán publicó un emotivo video de poco más de un minuto en el que repasa sus dos décadas vistiendo la albiceleste con el tema de la cantante folclórica de fondo.

La elección de este track no resulta casual ni improvisada por parte de Lionel Messi . La relación pública entre el astro rosarino y la obra musical comenzó tras la consagración en la Copa del Mundo de Qatar. El 18 de enero de 2023, al cumplirse un mes de la gesta de Lusail, el diez ya había musicalizado sus imágenes preferidas con esta obra. En aquella oportunidad, explicó en el Olé: “La canción de la Sole es significativa para nosotros, nos hace sentir bien, son momentos especiales para nosotros”.

El propio futbolista reveló que Brindis fue el tema de cabecera que retumbó de manera ininterrumpida en las concentraciones de la Copa América y durante toda la estadía en suelo qatarí. Durante el homenaje de la Conmebol en Paraguay a los campeones del mundo, Pastorutti interpretó la obra en vivo frente al plantel. En ese contexto, el rosarino ratificó emocionado: “Ese tema para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos mucho”.

Existe además un fuerte lazo histórico e intergeneracional que conecta a la pieza de Afo Verde con el folclore del fútbol argentino. En 2006, la Sole se la cantó a Diego Armando Maradona en el Teatro Gran Rex, creando una escena icónica para la cultura popular. Al escucharla de nuevo en la voz de la artista, Messi unió ambos legados: la canción que cobijó al ídolo de 1986 era la misma que ahora abrazaba a su propia camada victoriosa.

Tres años después de la consagración mundial, el clásico tema volvió a sonar para acompañar un contexto diametralmente opuesto. La música dio marco al compilado que marca el cierre definitivo de su etapa en el equipo nacional. De la alegría festiva por el título conseguido a la nostalgia de la despedida, el capitán no necesitó dar mayores explicaciones: la icónica melodía volvió a sonar mientras repasaba la historia del futbolista que atravesó finales perdidas, críticas ferozmente superadas y la gloria máxima.

La emotiva reacción de Pablo Giralt

Durante la emisión en vivo del programa Pelota Parada por la pantalla de TNT Sports, la producción transmitió el emotivo video institucional con el que la AFA y el propio Lionel Messi anunciaron el fin de una era dorada. Al volver al piso, las cámaras enfocaron de lleno al conductor, Pablo Giralt, quien quedó completamente paralizado por la emoción.

Apenas terminó la pieza audiovisual, Giralt intentó tomar la palabra para continuar con el programa, pero el nudo en la garganta se lo impidió por completo. Tomándose la cara, suspirando de forma profunda y al borde de las lágrimas, solo atinó a soltar breves suspiros y palabras aisladas: "Bravo, eh... Qué grande". Ante la imposibilidad del relator para articular un discurso por la conmoción del momento, fue su compañero de mesa, Matías Bustos Milla, quien tuvo que tomar la posta para salvar la transmisión: "Hablá vos que podés... Emocionante, sí", le dio pie para que pudiera recuperarse.

Sin embargo, a pesar de los intentos por recomponerse y carraspear para aclarar la voz, Giralt volvió a quedarse en silencio, profundamente afectado por la noticia. Sus compañeros en la mesa de debate continuaron reflexionando sobre el inmenso legado que deja el 10 en la Selección Argentina, destacando su resiliencia, sus títulos y las alegrías inolvidables a toda una generación de hinchas.