El detalle en la lapicera que usó Lionel Messi para despedirse de la Selección: no pasó inadvertido.

Lionel Messi anunció en la jornada de hoy su retiro de la Selección Argentina y, además del contenido en su emotiva carta, llamó la atención la lapicera que el astro utilizó para escribirla y que apareció en la foto que utilizó para acompañar la noticia publicada en su cuenta de Instagram .

La pieza que aparece junto a la carta tiene un diseño metálico y de apariencia sofisticada, con tonos dorados y cromados, aunque el elemento que más llamó la atención se encuentra en el clip, donde se puede ver un medallón circular con el símbolo de infinito.

La imagen fue publicada por Lionel Messi junto con el texto escrito a mano, en el que comunicó que había decidido ponerle punto final a su ciclo con el combinado nacional, tras más de 20 años de recorrido. El detalle del bolígrafo no pasó inadvertido entre los seguidores del futbolista. La presencia del símbolo fue interpretada por numerosos fanáticos como una referencia al vínculo permanente entre Messi y la “Albiceleste”.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", comenzó diciendo el mensaje del futbolista. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", continúa.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", concluye.

La mamá de Messi rompió el silencio por el retiro de Lio de la Selección

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó repercusiones de todo tipo, especialmente dentro de su familia. Después de que el capitán anunciara su decisión, su mamá, Celia Cuccittini, habló con Adrián Pallares para Intrusos y contó cómo atraviesan este momento tan especial.

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En una comunicación por WhatsApp con el conductor de Intrusos, Celia no pudo ocultar la emoción y reconoció que todavía sigue llorando por la decisión de su hijo. A pesar de la tristeza, también dejó en claro que lo más importante para ella es que Messi pueda ser feliz con la decisión que tomó.

“Los estoy mirando y sigo llorando”, expresó Celia al hablar sobre el retiro de su hijo. La mamá del futbolista contó que, aunque la familia ya sabía sobre la decisión, el anuncio igualmente los movilizó. “Estamos toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, agregó. De esta manera, dejó en claro que detrás de la figura del capitán también hay una familia que vive con mucha emoción el cierre de una etapa que duró 20 años.

Celia recordó una frase que su marido repetía cuando pensaba en el día en que su hijo dejara de jugar para la Selección: “¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?”. Según contó, finalmente “pasó todo junto”, algo que hizo todavía más fuerte este momento para la familia. Así, mientras los hinchas comienzan a despedir una etapa histórica, la familia de Messi también atraviesa este cambio con mucha emoción. Para Celia, la tristeza por el final de este ciclo se mezcla con el orgullo por todo lo que su hijo consiguió con la camiseta argentina.