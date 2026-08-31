La rosarina acompañó el cierre de una etapa histórica del capitán argentino con una publicación junto a sus hijos y recordó el camino recorrido hasta levantar la Copa del Mundo.

Antonela Roccuzzo y un mensaje para Messi tras su despedida de la Selección: "Qué orgullo verte cerrar esta etapa así".

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo dejó imágenes de una carrera marcada por títulos y momentos inolvidables. También generó una profunda emoción entre quienes acompañaron al capitán durante todos estos años. Entre ellos, su familia, que fue testigo de cerca de cada caída, cada regreso y, finalmente, de los sueños que logró cumplir con la camiseta albiceleste.

Antonela Roccuzzo eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje especial a Messi después del cierre de su etapa con la Selección. Junto a una serie de fotografías en las que aparece el futbolista con ella y sus hijos, la rosarina repasó parte de la historia que compartieron y destacó el orgullo que siente por el camino recorrido.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así”, comenzó Antonela en su publicación, acompañando sus palabras con una mención al futbolista. Desde allí, construyó un mensaje cargado de recuerdos, en el que puso el acento no solamente en los logros deportivos, sino también en todo lo que hubo detrás para llegar hasta ellos.

Antonela recordó los años de sacrificio que acompañaron la carrera de Messi y las distintas etapas que atravesó con la Selección Argentina. "Hubo triunfos, alegrías y también derrotas que durante mucho tiempo parecieron alejarlo de su gran objetivo: conquistar un título mundial con la camiseta argentina", rememoró.

“Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes”, escribió.

En ese recorrido, destacó especialmente la capacidad del jugador para insistir incluso cuando los resultados no eran los esperados. “Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, expresó.

La frase resume uno de los capítulos más difíciles de la carrera de Messi con la Selección. Después de varias finales perdidas y de la frustración de no conseguir un título con Argentina, el futbolista llegó incluso a anunciar su retiro del seleccionado en 2016. Sin embargo, regresó y continuó buscando una revancha que finalmente llegó con la obtención de la Copa América 2021 y, un año después, con el Mundial de Qatar 2022.

Para Antonela, haber acompañado ese proceso tuvo un significado especial. “Después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, señaló.

Sus hijos, protagonistas de una historia única

Uno de los aspectos más emotivos de la publicación fue el lugar que Antonela les dio a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes crecieron viendo de cerca la carrera de su papá. La rosarina destacó que ellos pudieron conocer no solamente al Messi campeón, sino también al hombre que tuvo que atravesar momentos difíciles para llegar hasta allí. “Hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca”, expresó.

Para Antonela, que los chicos hayan acompañado ese proceso les permitió observar desde pequeños el esfuerzo que existe detrás de una carrera deportiva de semejante magnitud. “Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final”, agregó.

Y hubo un momento que, inevitablemente, ocupó un lugar central: aquel 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail, cuando Messi levantó la Copa del Mundo después de que Argentina derrotara a Francia en una final inolvidable.

Los hijos del futbolista estuvieron allí para verlo cumplir uno de los grandes sueños de su carrera.

“Después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”, escribió Antonela.

La publicación también tuvo una reflexión sobre cómo los hijos de Messi podrán dimensionar con el paso del tiempo la magnitud de todo lo que vivieron durante su infancia. “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, expresó Antonela.

El orgullo de Antonela

En el cierre de su publicación, Antonela dejó de lado los títulos y los trofeos para destacar aquello que, para ella, define a Messi más allá de una cancha de fútbol. “Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”, escribió.

El mensaje concluyó con una frase que sintetizó el vínculo que construyeron a lo largo de los años: “Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

Las palabras fueron acompañadas por un corazón y la bandera argentina, en una publicación que rápidamente quedó asociada a uno de los momentos más significativos de la carrera del capitán.

Así, mientras el fútbol argentino comienza a mirar hacia una nueva etapa sin Messi como protagonista de la Selección, Antonela eligió despedir ese capítulo desde un lugar diferente: el de la compañera que estuvo durante los años de sacrificio, las derrotas, los regresos y las celebraciones.